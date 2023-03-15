В Уфе воспитанники спортшколы по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью готовятся завершить сезон

Готовятся к финалу Кубка России. Воспитанники уфимской спортшколы по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью завершат зимний сезон выступлениями в Нижнем Тагиле и в Чайковском. В этом году среди прыгунов отличились Ильмир Хазетдинов и Данила Букин. А Николай Матавин занял третье место на спартакиаде молодежи страны, где выполнил норматив мастера спорта России.
В двоеборье лучшие результаты на соревнованиях показал Эрнест Яхин. На турнире в Нижнем Тагиле спортсмен получил серьезную травму. И теперь стоит вопрос о продолжении его спортивной карьеры.