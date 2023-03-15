В Уфе воспитанники спортшколы по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью готовятся завершить сезон

Готовятся к финалу Кубка России. Воспитанники уфимской спортшколы по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью завершат зимний сезон выступлениями в Нижнем Тагиле и в Чайковском. В этом году среди прыгунов отличились Ильмир Хазетдинов и Данила Букин. А Николай Матавин занял третье место на спартакиаде молодежи страны, где выполнил норматив мастера спорта России.

В двоеборье лучшие результаты на соревнованиях показал Эрнест Яхин. На турнире в Нижнем Тагиле спортсмен получил серьезную травму. И теперь стоит вопрос о продолжении его спортивной карьеры.

У нас и ребята, и взрослые, и молодежь, и дети выступают на уровне. Уровень тот, который позволяет наш комплекс. У нас комплекс устаревший. Об этом уже говорим, говорим, говорим, что, нам бы такой же комплекс, как, допустим, в Тагиле. Мы бы конкуренцию создали – просто ураган.

Рамиль Абраров, заслуженный тренер России по прыжкам на лыжах с трамплина

И вот сейчас у нас хорошая команда собралась – 2007, 2008, 2009 год. Это ребята, которые бегут и прыгают. Вот пошел коллектив хороший, пошел набор хороший. И вот мы сейчас надеемся, следующий год будет спартакиадный – 6, 7, 8-й год. И у нас как раз вот эта плеяда 5-6 человек будут выступать. Будут готовиться, я думаю, результат у нас пойдет.

Рашит Закиров, старший тренер сборной Республики Башкортостан по лыжному двоеборью
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