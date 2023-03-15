В Уфе воспитанники спортшколы по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью готовятся завершить сезон

У нас и ребята, и взрослые, и молодежь, и дети выступают на уровне. Уровень тот, который позволяет наш комплекс. У нас комплекс устаревший. Об этом уже говорим, говорим, говорим, что, нам бы такой же комплекс, как, допустим, в Тагиле. Мы бы конкуренцию создали – просто ураган.

Рамиль Абраров, заслуженный тренер России по прыжкам на лыжах с трамплина