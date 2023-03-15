В Уфе завершился межрегиональный турнир по дзюдо

В Уфе завершился межрегиональный турнир по дзюдо памяти Адама Антоновича Шерманова и Лины Гадельевны Шермановой. Соревнования проводились среди девушек от 11 до 17 лет. На турнир в столицу Республики Башкортостан приехали также представители Татарстана, Удмуртии, Самарской, Московской областей и многих других регионов.

Первый поединок для Арины Щукиной из Стерлитамака сложился непросто. Как говорит сама спортсменка, для неё начало соревнований даётся тяжелее. А вот дальше открывается второе дыхание, и Щукина начинает побеждать одну соперницу за другой. 14-летняя спортсменка приехала на турнир в статусе фаворита и рассчитывала минимум попасть в финал.

У нас многие девочки ездили на ПФО, чемпионки России, тренера очень хорошие, гоняют нас на тренировке. Самые запоминающиеся соревнования – командные по России в Суздале, заняли первое место. Арина Щукина, победительница соревнований

Во второй встрече Щукина справилась со своей соперницей за 10 секунд. Ещё несколько поединков, и Арина стала победителем турнира в весовой категории до 52 кг. Успешно выступила и ещё одна представительница Стерлитамака Сабрина Бикбулатова, хотя её первый поединок завершился лишь в голден скор. Но бросок с колен завершился вазари.

Было очень сложно, но я выиграла, я хочу сказать, что это из-за моего любимого тренера ДЮСШ №2. Было очень тяжело, что соперник попался нелегкий. Сабрина Бикбулатова, бронзовый призёр соревнований

Соревнования по дзюдо среди девушек проводятся в нашей республике с 2012 года, но в статусе межрегионального лишь в третий раз. В плане у федерации вывести турнир на всероссийский уровень. Уже сейчас в соревнованиях приняли участие 160 спортсменок нашей страны.

Данные соревнования являются промежуточным этапом, они позволяют девушкам набороться перед более серьезными стартами. И пользуются популярностью, соревнования специфические, их практически не существует в природе, нас просят, чтобы мы не оставляли это дело. Владимир Кузнецов, президент Федерации дзюдо Республики Башкортостан