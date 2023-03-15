В Уфе прошло первое заседание оргкомитета по подготовке Летних игр сурдлимпийцев

В конце июля в столице республики пройдут Летние игры сурдлимпийцев. Сегодня в Центре управления республикой прошло заседание оргкомитета большого спортивного праздника «Мы вместе. Спорт». Участие в нем принял Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

Было подчеркнуто, что игры проводятся с целью сохранения соревновательной практики российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований. Наша республика была выбрана неслучайно. Радий Хабиров отметил, что в регионе накоплен опыт и имеются ресурсы для проведения масштабных спортивных мероприятий.

По поручению Президента России мы построили Центр гимнастики, который носит имя легендарной спортсменки Светланы Хоркиной. Совсем недавно запустили крытый футбольный манеж. Строим гребной канал, Дворец борьбы, Центр фехтования и целый ряд объектов в наших муниципалитетах. Всё это позволяет нам принимать спортивные состязания самого высокого уровня. Антироссийские санкции приводят к отмене запланированных в нашей стране международных мероприятий, что противоречит духу олимпизма. Но мы не закрываемся в наших границах: огромное количество стран и зарубежных спортивных федераций хотят с нами соревноваться, поэтому я думаю, что проходящие в 2023 году Игры будут представительными и достойными. За медали в 21 дисциплине будут бороться спортсмены всех регионов страны и дружественных нам государств. Со своей стороны мы создадим все необходимые условия, чтобы соревнования прошли на высочайшем уровне, а наши гости могли ближе познакомиться с Башкортостаном.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Торжественная церемония открытия планируется на «Уфа-Арене». Летние игры сурдлимпийцев стартуют 23 июля. Ожидается, что участие примут более 2300 спортсменов.  В программу включены соревнования по 21 дисциплине. Среди них, к примеру, футбол, велоспорт, самбо, пулевая стрельба, легкая атлетика. Как уточнили в оргкомитете, уже прошел набор волонтеров, владеющих жестовым языком. Определены места проживания спортсменов и площадки проведения соревнований по каждому виду. Кроме того, Радий Хабиров отметил, что швейная компания Zаsport, которая работает в республике, сможет изготовить форму для участников. Предложение заинтересовало организаторов. Планируется приглашение и зарубежных делегаций. Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов отметил, что нет никаких сомнений в том, что Башкортостан достойно проведет Игры.

В целях сохранения соревновательной практики для наших спортсменов мы инициировали проведение этих масштабных состязаний. Уверен, что ответственный подход со стороны Башкортостана позволит провести их максимально хорошо. В этом нет сомнений.

Одес Байсултанов, заместитель министра спорта России

О том, как развивается спорт в республике, Радий Хабиров и Одес Байсултанов обсудили также в ходе личной встречи. Замминистра спорта отметил, что Башкортостан делает многое для развития регионального спорта, и это особенно важно в период беспрецедентного санкционного давления на российских спортсменов.

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