В Уфе прошло первое заседание оргкомитета по подготовке Летних игр сурдлимпийцев

По поручению Президента России мы построили Центр гимнастики, который носит имя легендарной спортсменки Светланы Хоркиной. Совсем недавно запустили крытый футбольный манеж. Строим гребной канал, Дворец борьбы, Центр фехтования и целый ряд объектов в наших муниципалитетах. Всё это позволяет нам принимать спортивные состязания самого высокого уровня. Антироссийские санкции приводят к отмене запланированных в нашей стране международных мероприятий, что противоречит духу олимпизма. Но мы не закрываемся в наших границах: огромное количество стран и зарубежных спортивных федераций хотят с нами соревноваться, поэтому я думаю, что проходящие в 2023 году Игры будут представительными и достойными. За медали в 21 дисциплине будут бороться спортсмены всех регионов страны и дружественных нам государств. Со своей стороны мы создадим все необходимые условия, чтобы соревнования прошли на высочайшем уровне, а наши гости могли ближе познакомиться с Башкортостаном.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан