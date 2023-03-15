В Уфе прошло первое заседание оргкомитета по подготовке Летних игр сурдлимпийцев

В конце июля в столице республики пройдут Летние игры сурдлимпийцев. Сегодня в Центре управления республикой прошло заседание оргкомитета большого спортивного праздника «Мы вместе. Спорт». Участие в нем принял Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.
Было подчеркнуто, что игры проводятся с целью сохранения соревновательной практики российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований. Наша республика была выбрана неслучайно. Радий Хабиров отметил, что в регионе накоплен опыт и имеются ресурсы для проведения масштабных спортивных мероприятий.
Торжественная церемония открытия планируется на «Уфа-Арене». Летние игры сурдлимпийцев стартуют 23 июля. Ожидается, что участие примут более 2300 спортсменов. В программу включены соревнования по 21 дисциплине. Среди них, к примеру, футбол, велоспорт, самбо, пулевая стрельба, легкая атлетика. Как уточнили в оргкомитете, уже прошел набор волонтеров, владеющих жестовым языком. Определены места проживания спортсменов и площадки проведения соревнований по каждому виду. Кроме того, Радий Хабиров отметил, что швейная компания Zаsport, которая работает в республике, сможет изготовить форму для участников. Предложение заинтересовало организаторов. Планируется приглашение и зарубежных делегаций. Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов отметил, что нет никаких сомнений в том, что Башкортостан достойно проведет Игры.
О том, как развивается спорт в республике, Радий Хабиров и Одес Байсултанов обсудили также в ходе личной встречи. Замминистра спорта отметил, что Башкортостан делает многое для развития регионального спорта, и это особенно важно в период беспрецедентного санкционного давления на российских спортсменов.