Глава Башкирии и замминистра спорта России посетили универсальный ФОК в Бураево

Радий Хабиров и Одес Байсултанов посетили сегодня  в  селе Бураево универсальный ФОК, в котором недавно завершилось строительство. Проект возводился в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Объект многофункциональный, его стоимость – порядка 500 миллионов рублей.

На первом этаже ФОКа находится спортивный зал. Тренироваться одновременно здесь могут 48 человек. Заниматься спортсмены здесь смогут борьбой, гимнастикой, волейболом и баскетболом. Есть условия и для комфортных процедур – массажный кабинет, сауна и хамам с душевыми.

Мы очень ответственно строили этот ФОК. Важно, чтобы в каждом крупном сельском населённом пункте были такие замечательные комплексы, где бурлит жизнь, где дети занимаются спортом, где есть достижения и победы. Мы действительно много строим, возводим крупные объекты в Уфе, других городах и районах. Для бураевцев есть ещё одна хорошая новость. Заместитель министра спорта России Одес Хасаевич Байсултанов поддержал инициативу жителей Бураево и окажет содействие в финансировании строительства здесь ледового дворца.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Подробнее о рабочей поездке Радия Хабирова в Бураевский район смотрите в следующих выпусках новостей на телеканале БСТ.

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