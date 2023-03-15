Глава Башкирии и замминистра спорта России посетили универсальный ФОК в Бураево

Радий Хабиров и Одес Байсултанов посетили сегодня в селе Бураево универсальный ФОК, в котором недавно завершилось строительство. Проект возводился в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Объект многофункциональный, его стоимость – порядка 500 миллионов рублей.
На первом этаже ФОКа находится спортивный зал. Тренироваться одновременно здесь могут 48 человек. Заниматься спортсмены здесь смогут борьбой, гимнастикой, волейболом и баскетболом. Есть условия и для комфортных процедур – массажный кабинет, сауна и хамам с душевыми.
Подробнее о рабочей поездке Радия Хабирова в Бураевский район смотрите в следующих выпусках новостей на телеканале БСТ.