Глава Башкирии и замминистра спорта России посетили универсальный ФОК в Бураево

Мы очень ответственно строили этот ФОК. Важно, чтобы в каждом крупном сельском населённом пункте были такие замечательные комплексы, где бурлит жизнь, где дети занимаются спортом, где есть достижения и победы. Мы действительно много строим, возводим крупные объекты в Уфе, других городах и районах. Для бураевцев есть ещё одна хорошая новость. Заместитель министра спорта России Одес Хасаевич Байсултанов поддержал инициативу жителей Бураево и окажет содействие в финансировании строительства здесь ледового дворца.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан