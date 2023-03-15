В Уфе показали, как создавался мультфильм «Северные амуры»

В скором времени на большие экраны выйдет мультфильм «Северные амуры». Зрители увидят полнометражную анимационную картину, которая была создана уфимской студией «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан» при поддержке главы республики. Годы работы, семь десятков специалистов трудились над часовым мультфильмом.

Рождение человека и на экране процесс долгий и сложный. Именно аниматоры вдыхают жизнь в созданного художниками персонажа. И задача – не просто заставить фигуру двигаться. Над созданием мультфильма работали около 70 специалистов. Заглядывая в прошлое, они на экране создавали новый мир. Точно так же, как сейчас прорисовывают детали эпохи Пушкина, да и само солнце русской поэзии в 52-серийном проекте.

«Северные амуры» стал третьим полнометражным мультфильмом для студии «Муха». Анимационная картина рассказывает об участии башкир в Русско-шведской войне 1788 года и Отечественной войне 1812 года. Именно французы за мастерское владение луком прозвали башкирских конников «северными амурами». В картине художники решили отдать дань памяти и создателю студии «Муха».

Мультфильм выйдет на двух языках – русском и башкирском. Двух героев на родном озвучивает продюсер ленты Камиль Бузыкаев и директор киностудии «Башкортостан» Юнир Аминев. Герои невольно получились похожими на обладателей голосов. Создатели признаются: картина вызывает не только гордость.