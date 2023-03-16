В Уфе обнаружены трупы молодых парня и девушки

В Уфе трагически оборвались жизни двух молодых людей. Их тела были обнаружены в съёмной квартире на улице Маяковского.

Как передает telegram-канал Mash Batash, погибшими являются двое влюбленных — 20-летние Арина и Аяз (имена изменены, — прим. ред.). По предварительным данным, молодые люди страдали от наркотической зависимости и умерли от передозировки.

Тела уфимцев нашли родители молодого человека, которые и сняли ему квартиру. Когда их сын перестал выходить на связь, они приехали к нему домой и обнаружили его мертвым.

Известно, что Арина и Аяз росли в благополучных семьях. Погибшая девушка подрабатывала в центре соцподдержки и училась в уфимском колледже.