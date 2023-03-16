В Башкирии в смертельной аварии погибла 67-летняя пенсионерка

В Башкирии произошло очередное смертельное ДТП, в котором погибла женщина. По данным главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова, авария была зафиксирована на 107 км трассы Бирск — Тастуба — Сатка.

По предварительной информации, 70-летний водитель ВАЗ-2115 не уступил на перекрёстке дорогу «Форду Маверик» и врезался в него. В результате удара погибла 67-летняя пассажирка отечественного авто, а сам виновник ДТП попал в больницу с различными травмами.