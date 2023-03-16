В Екатеринбурге в квартире с трупами супругов из Башкирии нашли живых детей

15 марта в одной из квартир Екатеринбурга были найдены два маленьких ребёнка, которые трое суток находились в одной квартире с трупами супругов из Башкирии.
Как сообщает издание Е1.RU, молодая семья из Башкирии сняла квартиру на Эльмаше пару месяцев назад. Женщина сидела в декретном отпуске с трёхмесячной дочкой и двухлетним сыном.
В злополучный день соседи заметили, что их топят. Они перекрыли воду и начали стучаться в квартиру. Им ответил маленький плачущий мальчик, который сообщил, что мама спит. Квартиру взломали: на диване лежала мёртвая женщина, рядом с ней истощенный младенец, мужчина находился в бездыханном состоянии на кухне, мальчик был заплаканный и испуганный.
Родственница семьи сказала, что супруги не выходили на связь с воскресенья. По некоторой информации, из квартиры изъяли неизвестный порошок. У погибших была пена у рта. Точную причину смерти определят специалисты. Малыши находятся в больнице в стабильном состоянии. Их заберут родственники.