Радий Хабиров и Одес Байсултанов посетили универсальный ФОК в Бураевском районе

В селе Бураево завершили строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Универсальное спортивное учреждение готовят к открытию. В ходе рабочей поездки ФОК посетили Глава республики Радий Хабиров и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов. Многофункционально спортсооружение включает также массажный кабинет, хамам и сауну. В одном комплексе созданы все условия как для профессионалов, так и для тех, кто придерживается здорового образа жизни.
Официально ФОК ещё не открыт, но спортсмены уже затыкают друг друга за пояс. Для закаливания духа и тела в новом комплексе места хватит всем. Тренер по куреш надеется даже увеличить количество спортсменов по национальной борьбе.
Вольной борьбой в Бураево занимаются 65 детей с шестилетнего возраста. Тренирует молодежь спортсмен из Дагестана. Пока занятия на матах нового комплекса пробные, но оценку мастера и начинающие борцы ставят зданию уже окончательную.
Масштабный проект, строительство которого завершено недавно, посетили Радий Хабиров и Одес Байсултанов. Для гостей провели экскурсию по комплексу. Глава республики и замминистра спорта страны посетили урок по истории физкультуры для школьников, мастер-класс по шахматам для взрослого населения. На первом этаже ФОКа находится спортивный зал. Заниматься вольной борьбой, каратэ, борьбой куреш и гимнастикой одновременно здесь могут почти 50 человек.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Бураево – долгожданное сооружение. Его строительство началось летом 2021 года. Стоимость комплекса составляет почти 500 миллионов рублей. Для возведения комплекса республика приняла участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».
Уникально, что комплекс стал многофункциональным. Здесь созданы условия и для комфортных процедур: массажный кабинет, сауна и хамам с душевыми, буфет, конференц-зал, музей, тренерские и административные помещения. Все современно и продуманно до мелочей.
Уникальным при строительстве стало размещение отопительной системы – для соцъобекта технология применена впервые. Наверху здания – вентиляция. Она будет функционировать так, что при любой погоде в зале будет поддерживаться оптимальная температура. Федеральный заместитель министра высоко оценил развитие спорта в Башкортостане.
Вольная борьба, каратэ, куреш и гимнасты. Территория комплекса также облагорожена: есть автостоянка, открытые физкультурные площадки с искусственным покрытием для уличного спорта.
Спорту в республике уделяется большое внимание. В этом году планируется завершить Ледовый дворец в Октябрьском, появятся они также в Месягутово и Баймаке. Несмотря на непростые внешнеполитические условия, в республике на сегодняшний день возводится порядка полутора десятков спортивных объектов.