Радий Хабиров и Одес Байсултанов посетили универсальный ФОК в Бураевском районе

В селе Бураево завершили строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Универсальное спортивное учреждение готовят к открытию. В ходе рабочей поездки ФОК посетили Глава республики Радий Хабиров и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов. Многофункционально спортсооружение включает также массажный кабинет, хамам и сауну. В одном комплексе созданы все условия как для профессионалов, так и для тех, кто придерживается здорового образа жизни.

Официально ФОК ещё не открыт, но спортсмены уже затыкают друг друга за пояс. Для закаливания духа и тела в новом комплексе места хватит всем. Тренер по куреш надеется даже увеличить количество спортсменов по национальной борьбе.

Построили красивый ФОК. Надеемся, что детей будет больше записываться. Ралит Гараев, учитель физической культуры школы № 3 с.Бураево

Вольной борьбой в Бураево занимаются 65 детей с шестилетнего возраста. Тренирует молодежь спортсмен из Дагестана. Пока занятия на матах нового комплекса пробные, но оценку мастера и начинающие борцы ставят зданию уже окончательную.

Зал мне очень нравится. Все очень хорошо – есть сауна, хамам. Алмаз Яхин

Таких условий в республике очень мало, в Дагестане даже мало. Рашит Муталимов, тренер по вольной борьбе

Масштабный проект, строительство которого завершено недавно, посетили Радий Хабиров и Одес Байсултанов. Для гостей провели экскурсию по комплексу. Глава республики и замминистра спорта страны посетили урок по истории физкультуры для школьников, мастер-класс по шахматам для взрослого населения. На первом этаже ФОКа находится спортивный зал. Заниматься вольной борьбой, каратэ, борьбой куреш и гимнастикой одновременно здесь могут почти 50 человек.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Бураево – долгожданное сооружение. Его строительство началось летом 2021 года. Стоимость комплекса составляет почти 500 миллионов рублей. Для возведения комплекса республика приняла участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Мы очень ответственно строили этот ФОК. Важно, чтобы в каждом крупном сельском населённом пункте были такие замечательные комплексы, где бурлит жизнь, где дети занимаются спортом, где есть достижения и победы. Мы, действительно, много строим, возводим крупные объекты в Уфе, других городах и районах. Для бураевцев есть ещё одна хорошая новость. Заместитель министра спорта России Одес Хасаевич Байсултанов поддержал инициативу жителей Бураево и окажет содействие в финансировании строительства здесь ледового дворца. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уникально, что комплекс стал многофункциональным. Здесь созданы условия и для комфортных процедур: массажный кабинет, сауна и хамам с душевыми, буфет, конференц-зал, музей, тренерские и административные помещения. Все современно и продуманно до мелочей.

Уникальным при строительстве стало размещение отопительной системы – для соцъобекта технология применена впервые. Наверху здания – вентиляция. Она будет функционировать так, что при любой погоде в зале будет поддерживаться оптимальная температура. Федеральный заместитель министра высоко оценил развитие спорта в Башкортостане.

Надеюсь, что здесь будут заниматься будущие чемпионы и профессионалы и просто любители спорта. Благодарю Радия Фаритовича и его коллег за такой подход к развитию спорта. Одес Байсултанов, заместитель министра спорта России

Вольная борьба, каратэ, куреш и гимнасты. Территория комплекса также облагорожена: есть автостоянка, открытые физкультурные площадки с искусственным покрытием для уличного спорта.

Это в условиях тяжелого бюджета. Из-за санкционного давления, значительные ресурсы мы направляем на поддержку наших ребят на СВО, но тем не менее на спорт мы деньги находим. Наша задача – делать такие объекты. Моя мечта – чтобы везде такие объекты были. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан