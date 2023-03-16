Жительница Башкирии морила голодом 14-летнюю дочку с инвалидностью

В Аургазинском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Женщина морила голодом родную дочку.
По данным следствия, с августа по сентябрь прошлого года сельчанка не оказывала заботу в отношении своего 14-летнего ребёнка с инвалидностью. У подростка диагностировано заболевание двигательного аппарата. Женщина содержала ребёнка в антисанитарных условиях, не оказывала ей внимание и не занималась её воспитанием. Девочка не только не получала лекарства, но и систематически голодала.
Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Несмотря на принятые профилактические меры, она продолжала вести аморальный образ жизни. Обвиняемая признала вину в совершении преступления, ребенок передан на воспитание отцу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.