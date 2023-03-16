В Уфе с ножевым ранением госпитализирован в больницу 12-летний мальчик

В Уфе 12-летний школьник экстренно госпитализирован в больницу с ножевым ранением. Подросток получил тяжелую рану во время пижамной вечерники у друга.

Фото №1 - В Уфе с ножевым ранением госпитализирован в больницу 12-летний мальчик

По предварительным данным, компания друзей собралась в квартире на Рабкоров на ночевку. Ребята решили проверить свои силы в фехтовании, однако детская шалость быстро привела к плачевным событиям: лезвие ножа вонзилось в плечо и грудь подростка, и он потерял сознание. 

В Минздраве Башкирии сообщили, что сейчас ребенок находится в операционной. За его жизнь борются врачи. 

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