В Уфе с ножевым ранением госпитализирован в больницу 12-летний мальчик

В Уфе 12-летний школьник экстренно госпитализирован в больницу с ножевым ранением. Подросток получил тяжелую рану во время пижамной вечерники у друга.

По предварительным данным, компания друзей собралась в квартире на Рабкоров на ночевку. Ребята решили проверить свои силы в фехтовании, однако детская шалость быстро привела к плачевным событиям: лезвие ножа вонзилось в плечо и грудь подростка, и он потерял сознание.