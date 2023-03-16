Радий Хабиров подвел итоги хоккейного сезона для «Салавата Юлаева»

Тот состав, который у вас сейчас есть, уникален, на мой взгляд. В прошлом году вам, Виктор Николаевич, пришлось перестраивать команду. Спасибо за эту большую работу! Когда у нас ушли легионеры и ряд опытных игроков, молодые ребята «вытаскивали» игру. У нас 10 воспитанников хоккейного клуба «Салават Юлаев». Вы знаете мою позицию, я всегда сторонник того, чтобы на льду играли наши башкирские ребята, наша молодёжь. Спасибо, что дали им возможность, как говорится, поднять голову, встать на крыло. Этот непростой трансформационный период команда прошла очень достойно. Во время тяжёлого регулярного чемпионата вы получили очень ценный опыт. Понимаю, что в спорте так: проиграл – значит проиграл. Я сам живу по принципу «счёт на табло». Но это не повод унывать. Нужно извлечь уроки и двигаться дальше. Все жители республики в вас верят.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан