Радий Хабиров подвел итоги хоккейного сезона для «Салавата Юлаева»
Глава Башкортостана
поблагодарил команду за регулярный чемпионат, отметив, что они показали
боевой и красивый хоккей. В последний раз второе место в Восточной конференции
команда занимала в 2018 году. После ухода легионеров команду
пополнили десять воспитанников уфимского клуба.
Главным итогом этого сезона, отметил Радий Хабиров,
было то, что юлаевцы побеждали именитые команды: 20-летние парни дали бой взрослым
опытным игрокам. В накале этого сезона начал формироваться новый «Салават
Юлаев». Вместе с командой вырос и тренерский штаб. Глава Башкортостана
поблагодарил Виктора Козлова за работу в прошлом сезоне, невозмутимость и
желание вести «Салават» вперед.
Тот
состав, который у вас сейчас есть, уникален, на мой взгляд. В прошлом году вам,
Виктор Николаевич, пришлось перестраивать команду. Спасибо за эту большую
работу! Когда у нас ушли легионеры и ряд опытных игроков, молодые ребята
«вытаскивали» игру. У нас 10 воспитанников хоккейного клуба «Салават Юлаев». Вы
знаете мою позицию, я всегда сторонник того, чтобы на льду играли наши
башкирские ребята, наша молодёжь. Спасибо, что дали им возможность, как
говорится, поднять голову, встать на крыло. Этот непростой трансформационный
период команда прошла очень достойно. Во время тяжёлого регулярного чемпионата
вы получили очень ценный опыт. Понимаю, что в спорте так: проиграл – значит
проиграл. Я сам живу по принципу «счёт на табло». Но это не повод унывать.
Нужно извлечь уроки и двигаться дальше. Все жители республики в вас верят.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Верят в команду и хоккейные эксперты, которые
отмечают рост местных игроков и перспективы.
Я
приветствую то, что главный тренер привлекает молодых ребят. Сразу ждать результатов
от молодых очень сложно, но есть таланты. Безусловно, сразу ждать результат от молодых очень сложно, но есть таланты. В мою бытность было много молодых ребят в Уфе, которые играли в сборных СССР и России. Сейчас есть талантливая молодежь, школа СЮ очень продуктивна, и хорошо работает, а теперь молодым нужно давать путевку в жизнь. Могу только приветствовать, что Виктор Козлов берет на себя риск, но это окупится. Безусловно, молодых ребят нужно окружить ветеранами, опытными ребятами, чтобы они передали опыт, традиции. И уже, беря инициативу в свои руки, давали результат.
Вячеслав Быков, главный тренер ХК «Салават Юлаев» 2009-2011 гг., заслуженный тренер России
Я
считаю, что у «Салавата Юлаева» была хорошая регулярка. Все-таки у команды
сейчас переходный этап после 6-7 лет, когда была мощная пятерка легионеров и
группа российских игроков, которые находились на вторых ролях. Сейчас был первый год, когда роли перераспределись, и теперь на ведущую позицию вышли российские игроки, плюс местная молодежь прогрессировала.