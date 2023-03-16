Валерия Древновская рассказала о победе на первенстве России по тяжелой атлетике

Валерия Древновская продолжает бить рекорды в тяжелой атлетике. Талантливая спортсменка успешно выступила на соревнованиях в Выборге. Там она стала трехкратной победительницей первенства России.
В это сложно поверить, но в свои 14 лет Лера является сильнейшей спортсменкой России в своем возрасте. В восемь лет она решила попробовать себя в этом непростом виде спорта, а в 11 Валерии присвоили звание мастера спорта. Уже шесть лет Лера вместе со своим наставником Айдаром Яруллиным ежедневно тренируется и ставит новые рекорды. Не пропускает по возможности ни одни соревнования, даже международного уровней. И на всех турнирах становится первой.
В 2022 году на соревнованиях в Беларуси Лера установила четыре рекорда России. В рывке достигла результата 78 килограммов, в толчке добралась до 97. В сумме двух упражнений она побила рекорд чемпионатов России, набрав 175 килограммов. На недавно прошедших соревнованиях в Выборге спортсменка также стала первой и удивила арбитров своими результатами. В рывке 77 кг, а в толчке – 90.
За прошедший месяц Лера приняли участие в трех масштабных соревнованиях. На турнире в Чехове удалось показать наилучший результат и побить рекорд. 14-летняя спортсменка подняла 80 кг в рывке и 100 в толчке.
Девушка становится лучшей уже в третий раз, одержав победу в 2021 и 2022 годах. На ближайшее время у Леры стоит важная задача – побить новый рекорд в сумме 185 кг.