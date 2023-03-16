Валерия Древновская рассказала о победе на первенстве России по тяжелой атлетике

Валерия Древновская продолжает бить рекорды в тяжелой атлетике. Талантливая спортсменка успешно выступила на соревнованиях в Выборге. Там она стала трехкратной победительницей первенства России.

В это сложно поверить, но в свои 14 лет Лера является сильнейшей спортсменкой России в своем возрасте. В восемь лет она решила попробовать себя в этом непростом виде спорта, а в 11 Валерии присвоили звание мастера спорта. Уже шесть лет Лера вместе со своим наставником Айдаром Яруллиным ежедневно тренируется и ставит новые рекорды. Не пропускает по возможности ни одни соревнования, даже международного уровней. И на всех турнирах становится первой.

Заслуга тренера, спортсмена – трудолюбие. И тренер полностью отдается своему делу. Можно сказать про нашу связь с Айдаром Флюровичем. Это шикарный тандем. Валерия Древновская, трехкратная победительница первенства России по тяжелой атлетике

В 2022 году на соревнованиях в Беларуси Лера установила четыре рекорда России. В рывке достигла результата 78 килограммов, в толчке добралась до 97. В сумме двух упражнений она побила рекорд чемпионатов России, набрав 175 килограммов. На недавно прошедших соревнованиях в Выборге спортсменка также стала первой и удивила арбитров своими результатами. В рывке 77 кг, а в толчке – 90.

Она там выигрывает с таким отрывом, что ей настраиваться надо только на рекорд. Потому что каждый ее рекорд уже по трем возрастным группам: до 15, до 17, до 20 лет. Вот ей принадлежат все рекорды России, про Башкирию то я уж молчу. Айдар Яруллин, заслуженный тренер России по тяжелой атлетике

За прошедший месяц Лера приняли участие в трех масштабных соревнованиях. На турнире в Чехове удалось показать наилучший результат и побить рекорд. 14-летняя спортсменка подняла 80 кг в рывке и 100 в толчке.

Я привыкла выступать в таком режиме – соревнования, соревнования, соревнования. Потому что даже тренер подтвердит, что многих спортсменов это выбивает. Валерия Древновская, трехкратная победительница первенства России