В Башкирии женщина перевела мошенникам более 1 млн рублей

В полицию Нефтекамска обратилась 69-летняя местная жительница. По информации женщины, она стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Потерпевшей позвонил неизвестный и представился работником банка, прислал свое удостоверение и заявку на кредит от ее имени с указанием в залог автомобиля, который действительно ей принадлежит. Женщина, увидев документы, поверила в то, что злоумышленники оформили на ее имя кредит и начала следовать указаниям, поступающим по телефону.