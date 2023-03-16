В Башкирии построят еще четыре придорожных комплекса

В Башкирии расширяют сеть объектов придорожного сервиса. Еще четыре новых комплекса появятся в Чишминском районе.
В проект планируется вложить более 100 млн рублей. По информации пресс-службы Правительства Башкирии, первый проект построят на участке федеральной трассы М-5. Комплекс будет включать в себя стоянку, автосервис, кафе, автомойку и торговый комплекс. На эти цели потратят около 50 млн рублей.
Такую же сумму планируется вложить в строительство еще двух объектов. В комплекс войдет гостиница, пункт питания, автозаправочная станция и автосервис. В настоящее время в Башкирии функционируют 1100 придорожных комплексов.