В Башкирии построят еще четыре придорожных комплекса

В Башкирии расширяют сеть объектов придорожного сервиса. Еще четыре новых комплекса появятся в Чишминском районе.

В проект планируется вложить более 100 млн рублей. По информации пресс-службы Правительства Башкирии, первый проект построят на участке федеральной трассы М-5. Комплекс будет включать в себя стоянку, автосервис, кафе, автомойку и торговый комплекс. На эти цели потратят около 50 млн рублей.