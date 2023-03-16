В мэрии Уфы утвердили проект планировки и застройки участка в Кировском районе

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки и застройки территории в Кировском районе города. На участке, который ограничивается улицами Армавирской, Софьи Перовской, продолжением Степана Кувыкина и Зайнаб Биишевой планируют построить два высотных жилых дома.
Соответствующее постановление появилось на официальном сайте администрации 16 марта. В настоящее время на указанной территории располагаются ветхие дома усадебного типа, высотки и гаражи. Кроме того на территории располагается комплекс "Южный полюс" и несколько административных зданий.
По проекту планируется снос ветхого жилья, хозяйственных корпусов и гаражей. На участке построят новые административные здания, два 27-этажных дома общей площадью 32,1 тыс. кв. м с благоустроенным двором, подземным и надземным паркингом на 114 и 96 машин соответственною. Также вдоль улицы Армавирской планируется строительство встроено-пристроенных помещений сферы обслуживания, офисов и фитнес-залов.