В Уфе открылся II Евразийский конгресс урологов

Специалисты из более чем 20 стран мира съехались в столицу Башкортостана, которая станет в эти дни платформой для обмена лучшим опытом в медицине. Научная программа, которая проходит в Конгресс-холле, охватит фундаментальные и традиционные темы диагностики и лечения урологических заболеваний.
Для республики это возможность в очередной раз презентовать себя на мировой медицинской арене и наоборот – внедрить в повседневную работу инновационные практики коллег-врачей.
В рамках Евразийского конгресса лучшие специалисты отрасли были награждены орденами Салавата Юлаева и благодарственными письмами. Международное мероприятие в Уфе открыто до 18 марта. Кроме того, на базе клиники БГМУ будет проходить практическая часть конгресса. Специалисты, как уфимские, так и зарубежные, с использованием робота «Да Винчи» проведут более 25 операций.