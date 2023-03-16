В Уфе открылся II Евразийский конгресс урологов

Специалисты из более чем 20 стран мира съехались в столицу Башкортостана, которая станет в эти дни платформой для обмена лучшим опытом в медицине. Научная программа, которая проходит в Конгресс-холле, охватит фундаментальные и традиционные темы диагностики и лечения урологических заболеваний.

Для республики это возможность в очередной раз презентовать себя на мировой медицинской арене и наоборот – внедрить в повседневную работу инновационные практики коллег-врачей.