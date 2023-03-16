Уфимский «Толпар» вышел в четвертьфинал плей-офф МХЛ

Башкирская «молодежка» преподнесла сюрприз, обыграв в серии магнитогорских «Стальных лисов». Перед началом противостояния именно соперников причисляли к фаворитам. Сегодня прошла четвёртая игра серии.

Уже к завершению первого периода «Толпар» вёл со счетом 2:0. По ходу встречи уфимцы только увеличили преимущество. Итоговый результат – 6:1. Дубль сделал Артём Горшков, ещё по шайбе у Вениамина Никитина, Савелия Шарифьянова, Диниса Кадырова и Богдана Сидорова. «Толпар» выиграл серию со счётом 3:1. В следующей стадии уфимцы сыграют с «Омскими ястребами».

Мы не играли по счету, пытались действовать, как в начале. Забили по два гола в каждом из периодов.

Владимир Потапов, старший тренер МХК «Толпар»

Отличная получилась серия. В нас никто не верил, но мы это сделали. Сегодня отлично играли. Пацаны все бились друг за друга.

Богдан Выприцкий, вратарь МХК «Толпар»
Уфимская волна
Акции БСТ