Уфимский «Толпар» вышел в четвертьфинал плей-офф МХЛ

Башкирская «молодежка» преподнесла сюрприз, обыграв в серии магнитогорских «Стальных лисов». Перед началом противостояния именно соперников причисляли к фаворитам. Сегодня прошла четвёртая игра серии.

Уже к завершению первого периода «Толпар» вёл со счетом 2:0. По ходу встречи уфимцы только увеличили преимущество. Итоговый результат – 6:1. Дубль сделал Артём Горшков, ещё по шайбе у Вениамина Никитина, Савелия Шарифьянова, Диниса Кадырова и Богдана Сидорова. «Толпар» выиграл серию со счётом 3:1. В следующей стадии уфимцы сыграют с «Омскими ястребами».