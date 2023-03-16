Сегодня во втором матче серии полуфинала ЖХЛ хоккеистки «Агидели» уступили «Торпедо» из Нижнего Новгорода. К отчетной встрече команды подходили при счете в серии 1:0 в пользу уфимского коллектива.

Напомним, для выхода в финал лиги нужно одержать две победы. Судьбу матча решил один гол – в конце второго периода отличилась капитан «Торпедо» Ангелина Гончаренко. Несмотря на то, что «Агидель» нанесла на десять бросков больше, чем «Торпедо», уфимки не смогли открыть счет голам в этом матче. Кстати, в этом сезоне это лишь вторая игра, когда уфимки уходят со льда без заброшенных шайб.