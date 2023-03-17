Башкирия в рамках нацпроекта «Экология» привлекла 1,5 млрд рублей из федерального бюджета

Более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета были привлечены в Башкортостан. В Министерстве экологии подвели итоги по работе, проделанной в прошедшем году. Средства выделены в рамках реализации национального проекта «Экология» в 2022 году.

Приобретены 11 452 контейнера для раздельного сбора мусора, также активно идет рекультивация объектов накопленного вреда. В этом году в республике начнется строительство объектов по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов в Стерлитамаке, Туймазинском, Белебеевском и Ишимбайском районах. На проект выделено порядка 9,5 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию объектов запланирован  к концу 2025 года.

Было четко все доложено: каких успехов мы добились в этом году и какие вопросы остались на 2023 год. Да, есть подвижки, потому что мы смогли войти в «Чистую страну». Все шесть свалок, выделены 2 млрд 200 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Во всех федеральных программах мы фактически работаем, но мы не работаем в «Чистом воздухе», потому что по критериям не подходили.

Ильдар Гарифуллин, первый заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан

Особое внимание в 2023 году будет уделено вступлению в федеральную программу «Чистый воздух». Разрабатываются мероприятия по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Салавате и Стерлитамаке. Также в этих городах установят новые датчики автоматического контроля.

Готовились с Министерством экологии Республики Башкортостан к вступлению Стерлитамака, Салавата и Уфы в проект «Чистый воздух». На сегодняшний день зампредседателя Правительства Российской Федерации проведено рабочее совещание со всеми заинтересованными сторонами, подписаны, даны соответствующие поручения о том, что в этом году необходимо сделать сводный расчет, предприятиям подписать вместе с республикой план мероприятий по инвестициям, которые позволят планомерно произвести снижение выбросов.

  Роман Болотов, руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
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