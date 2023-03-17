Башкирия в рамках нацпроекта «Экология» привлекла 1,5 млрд рублей из федерального бюджета

Было четко все доложено: каких успехов мы добились в этом году и какие вопросы остались на 2023 год. Да, есть подвижки, потому что мы смогли войти в «Чистую страну». Все шесть свалок, выделены 2 млрд 200 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Во всех федеральных программах мы фактически работаем, но мы не работаем в «Чистом воздухе», потому что по критериям не подходили.

Ильдар Гарифуллин, первый заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан