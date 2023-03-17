Башкирия в рамках нацпроекта «Экология» привлекла 1,5 млрд рублей из федерального бюджета

Более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета были привлечены в Башкортостан. В Министерстве экологии подвели итоги по работе, проделанной в прошедшем году. Средства выделены в рамках реализации национального проекта «Экология» в 2022 году.
Приобретены 11 452 контейнера для раздельного сбора мусора, также активно идет рекультивация объектов накопленного вреда. В этом году в республике начнется строительство объектов по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов в Стерлитамаке, Туймазинском, Белебеевском и Ишимбайском районах. На проект выделено порядка 9,5 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию объектов запланирован к концу 2025 года.
Особое внимание в 2023 году будет уделено вступлению в федеральную программу «Чистый воздух». Разрабатываются мероприятия по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Салавате и Стерлитамаке. Также в этих городах установят новые датчики автоматического контроля.