В девятиэтажном доме в Башкирии взорвался газ: эвакуировано 63 человека
В Нефтекамске произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, инцидент произошел в девятиэтажном доме на Дорожной улице. Уточняется, что в момент взрыва в квартире не было жильцов.
«На момент прибытия пожарных подразделений горения не наблюдалось. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси огнем повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне размером 3×4 м и в комнате размером 6×3 м однокомнатной квартиры, повреждено остекление. В подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов эвакуировано 63 человека, из них 14 детей».
пресс-служба МЧС по Башкирии
В ведомстве добавили, что угроз обрушения здания нет. Сейчас в доме перекрыт газ и работают дознаватели МЧС. Им предстоит установить причины произошедшего.
«Видимых нарушений целостности конструкций дома нет, угрозы обрушения нет, газ в подъезде перекрыт, для обследования планируется привлечение диагностического комплекса „Струна“. По указанию начальника главного управления Марата Латыпова, на место выехала оперативная группа МЧС по РБ. Причины произошедшего устанавливаются»