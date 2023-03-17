В девятиэтажном доме в Башкирии взорвался газ: эвакуировано 63 человека

«На момент прибытия пожарных подразделений горения не наблюдалось. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси огнем повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне размером 3×4 м и в комнате размером 6×3 м однокомнатной квартиры, повреждено остекление. В подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов эвакуировано 63 человека, из них 14 детей».

пресс-служба МЧС по Башкирии