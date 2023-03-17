В Уфе пассажирка выпала из автомобиля

В Уфе сотрудники дорожно-патрульной службы пришли на помощь женщине, которая выпала из автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Во время патрулирования на проспекте Салавата Юлаева младший лейтенант полиции Ильнур Нисапов и младший лейтенант Сергей Мусин заметили на земле женщину. Она лежала рядом с остановившейся иномаркой. Инспекторы сразу поспешили на помощь.

Оказалось, женщина выпала из автомобиля во время движения. По предварительной информации, у пострадавшей начался приступ болезни.

Женщина не подавала признаков жизни. Инспектор провели непрямой массаж сердца и вызвали скорую помощь. Медики экстренно госпитализировали пассажирку.