Учения: в Уфе вооруженные лица взорвали цистерну на железнодорожных путях

По легенде, вооруженные люди взорвали цистерну на железнодорожных путях и проникли на территорию здания электрической централизации и блокировки станции «Черниковка», захватив заложников из числа ее сотрудников. В УФСБ по республике приняли решение использовать силы специального назначения. В итоге условные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены.