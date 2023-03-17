Учения: в Уфе вооруженные лица взорвали цистерну на железнодорожных путях

Террористы нейтрализованы, заложники освобождены. Оперативный штаб в Башкирии провел учение по блокированию и нейтрализации вооруженной группы, которая напала на объект транспортной инфраструктуры.
По легенде, вооруженные люди взорвали цистерну на железнодорожных путях и проникли на территорию здания электрической централизации и блокировки станции «Черниковка», захватив заложников из числа ее сотрудников. В УФСБ по республике приняли решение использовать силы специального назначения. В итоге условные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены.
Руководство Оперативного штаба отметило готовность правоохранительных ведомств, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом, сообщили в ведомстве.