В Уфе прошел республиканский фестиваль национальных культур

Я с детства увлекаюсь вокалом, у меня бабушка с детства поет, я услышала у нее эту песню и решила ее взять именно ее и поучаствовать в этом конкурсе. Песня о любви к реке, о том, как она прекрасна и как прекрасна наша природа.

Юлия Садыкова, участница фестиваля «Узор» /г.Нефтекамск/