В Уфе прошел республиканский фестиваль национальных культур

Юные
представители разных народов встретились на одной сцене. Республиканский
фестиваль национальных культур прошел в Уфе на базе Башкирского лицея №2 им. Г.
Ибрагимова. Дети пели народные песни, танцевали
и играли на инструментах.
Отовсюду
слышна музыка. Юные дарования в национальных костюмах показывают свои таланты.
В конкурсе принимают участие представители башкирской, татарской, русской,
марийской, чувашской культур со всех районов республики.Рифат Биккулов, заместитель директора Дома дружбы народов в Республике Башкортостан
В прошлом
году конкурс прошел в режиме онлайн. На
этот раз на одной сцене выступили около 100 ребят от 10 до 17 лет со всего
Башкортостана. Жюри оценивало конкурсантов по трем номинациям: танец, народный
вокал и музыкальный инструмент.
Этот конкурс очень понравился, он
посвящен Дню родного языка. Я считаю, что родной язык – наше золото. Каждый
должен изучать и знать свой родной язык. Я исполнял песню «Курайсы егет». Мне
она понравилась, так как она веселая.Баик Шарафутдинов, «Узор» /г. Уфа/
Цели и задачи этого фестиваля – это
сохранение и укрепление традиций, языков, культуры народов, проживающих на
территории республики с ранних малых лет. Благодарю педагогов, что они
подготовили замечательных ребят, замечательное выступление, замечательный
репертуар.Миляуша Мурзагалина, директор МАОУ «Башкирский лицей №2 им. Г. Ибрагимова
Во многом
любовь к родной культуре и языку зависит от семьи, говорят организаторы
фестиваля. Некоторые участники пришли в народную музыку по примеру старшего
поколения. Так случилось и с Юлией Садыковой, представившей башкирскую песню «Хыу
буйлап» и Иваном Петраев. Он сыграл на гармошке марийские частушки.
Я с детства увлекаюсь вокалом, у меня
бабушка с детства поет, я услышала у нее эту песню и решила ее взять именно ее
и поучаствовать в этом конкурсе. Песня о любви к реке, о том, как она прекрасна
и как прекрасна наша природа.Юлия Садыкова, участница фестиваля «Узор» /г.Нефтекамск/
Я начал играть на гармошке в три
годика, у меня первая гармошка была маленькая игрушечная гармошка. Мне папа
купил, у меня самая первая мелодия это – маленькая елочка. И мы с папой начали
играть марийские частушки.Иван Петраев, участник фестиваля «Узор» /Калтасинский район/
Конкурс
планируют провести и в следующем году. А результаты текущего можно посмотреть
на сайте Башкирского лицея №2 г. Уфы.