В Уфе прошел республиканский фестиваль национальных культур

Юные представители разных народов встретились на одной сцене. Республиканский фестиваль национальных культур прошел в Уфе на базе Башкирского лицея №2 им. Г. Ибрагимова. Дети пели народные песни, танцевали  и играли на инструментах.

Отовсюду слышна музыка. Юные дарования в национальных костюмах показывают свои таланты. В конкурсе принимают участие представители башкирской, татарской, русской, марийской, чувашской культур со всех районов республики.

Рифат Биккулов, заместитель директора Дома дружбы народов в Республике Башкортостан

В прошлом году  конкурс прошел в режиме онлайн. На этот раз на одной сцене выступили около 100 ребят от 10 до 17 лет со всего Башкортостана. Жюри оценивало конкурсантов по трем номинациям: танец, народный вокал и музыкальный инструмент.

Этот конкурс очень понравился, он посвящен Дню родного языка. Я считаю, что родной язык – наше золото. Каждый должен изучать и знать свой родной язык. Я исполнял песню «Курайсы егет». Мне она понравилась, так как она веселая.

Баик Шарафутдинов, «Узор» /г. Уфа/

Цели и задачи этого фестиваля – это сохранение и укрепление традиций, языков, культуры народов, проживающих на территории республики с ранних малых лет. Благодарю педагогов, что они подготовили замечательных ребят, замечательное выступление, замечательный репертуар.

Миляуша Мурзагалина, директор МАОУ «Башкирский лицей №2 им. Г. Ибрагимова

Во многом любовь к родной культуре и языку зависит от семьи, говорят организаторы фестиваля. Некоторые участники пришли в народную музыку по примеру старшего поколения. Так случилось и с Юлией Садыковой, представившей башкирскую песню «Хыу буйлап» и Иваном Петраев. Он сыграл на гармошке марийские частушки.

Я с детства увлекаюсь вокалом, у меня бабушка с детства поет, я услышала у нее эту песню и решила ее взять именно ее и поучаствовать в этом конкурсе. Песня о любви к реке, о том, как она прекрасна и как прекрасна наша природа.

Юлия Садыкова, участница фестиваля «Узор» /г.Нефтекамск/

Я начал играть на гармошке в три годика, у меня первая гармошка была маленькая игрушечная гармошка. Мне папа купил, у меня самая первая мелодия это – маленькая елочка. И мы с папой начали играть марийские частушки.

Иван Петраев, участник фестиваля «Узор» /Калтасинский район/

Конкурс планируют провести и в следующем году. А результаты текущего можно посмотреть на сайте Башкирского лицея №2 г. Уфы.

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