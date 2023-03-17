В Башкирии обнаружен случай заражения опасной тропической болезнью

По его словам, в Башкирии реализуется проект государственной модели реорганизации лабораторной службы в формате трехуровневой системы. Первая ступень — это поликлиники и больницы, которые проводят анализы для оказания первичной помощи, второй ступенью стали межмуниципальные лаборатории, где проводятся специализированные исследования. А самые высокотехнологичные исследования при сложных случаях заболевания можно получить в организации третьего уровня — в РКБ имени Куватова.