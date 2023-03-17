В Башкирии обнаружен случай заражения опасной тропической болезнью

В Башкирии обнаружен случай заражения лейшманиозом. В народе болезнь прозвали тропической.
Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, инфекция была обнаружена у пациента с тяжелым поражением внутренних органов. Сначала у мужчины заподозрили онкологию, однако исследование биоматериалов показало, что у жителя Башкирии опасная тропическая болезнь, которая вызвала серьезные осложнения.
Такой результат достигнут благодаря тому, что три года назад в республике приступили к модернизации лабораторной службы.
По его словам, в Башкирии реализуется проект государственной модели реорганизации лабораторной службы в формате трехуровневой системы. Первая ступень — это поликлиники и больницы, которые проводят анализы для оказания первичной помощи, второй ступенью стали межмуниципальные лаборатории, где проводятся специализированные исследования. А самые высокотехнологичные исследования при сложных случаях заболевания можно получить в организации третьего уровня — в РКБ имени Куватова.