В Башкирии обнаружен случай заражения опасной тропической болезнью

В Башкирии обнаружен случай заражения лейшманиозом. В народе болезнь прозвали тропической.

Фото №1 - В Башкирии обнаружен случай заражения опасной тропической болезнью

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, инфекция была обнаружена у пациента с тяжелым поражением внутренних органов. Сначала у мужчины заподозрили онкологию, однако исследование биоматериалов показало, что у жителя Башкирии опасная тропическая болезнь, которая вызвала серьезные осложнения.

Больной поступил в реанимационное отделение больницы № 13 в крайне тяжелом состоянии. У него были диагностированы поражение внутренних органов, доброкачественное новообразование печени и подозрение на онкологию. Путем проведения сложных микроисследований биоматериала и благодаря слаженной работе специалисты клинико-диагностической лаборатории больницы № 13 и РКБ им. Куватова выявили, что произошло заражение лейшманиозом, так называемой тропической болезнью. Что и вызвало тяжелое поражение внутренних органов.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии

Такой результат достигнут благодаря тому, что три года назад в республике приступили к модернизации лабораторной службы.

Мы значительно расширили диагностические возможности: вместо ограниченного перечня рутинных тестов у врачей появились десятки, а в некоторых лабораториях — сотни тестов, которые можно назначить для оценки состояния пациента

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии

По его словам, в Башкирии реализуется проект государственной модели реорганизации лабораторной службы в формате трехуровневой системы. Первая ступень — это поликлиники и больницы, которые проводят анализы для оказания первичной помощи, второй ступенью стали межмуниципальные лаборатории, где проводятся специализированные исследования. А самые высокотехнологичные исследования при сложных случаях заболевания можно получить в организации третьего уровня — в РКБ имени Куватова.

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