В Башкирии маленькая девочка проглотила гвозди

В Уфе в Городскую детскую клиническую больницу №17 доставили годовалую девочку с болями в животе. Оказалось, малышка проглотила гвозди.
Семья ребёнка нашла в стуле малышки инородные тела – два колечка диаметром 0,4 см. Врачи провели рентгенографию брюшной полости и обнаружили тень инородного тела вытянутой формы.
Медики решили провести наблюдение в условиях стационара и ревизию стула. Малышку кормили твёрдой пищей. А на вторые сутки после поступления в каловых массах маленькой пациентки обнаружили инородные тела — два финишных оцинкованных гвоздя.
К счастью, оперативного вмешательства не потребовалось. Девочку выписали в удовлетворительном состоянии.