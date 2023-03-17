В Башкирии убили беременную лосиху и двух лосят

16 марта в Благовещенском районе инспекторы республиканской ассоциации охотников и рыболовов выявили факт незаконной охоты.
Специалисты нашли туши беременной самки лося и двух молодых лосят. Зверята родились в прошлом году. К сожалению, семья стала жертвами браконьеров 15 марта.
В министерстве природопользования и экологии Башкирии отметили, что нанесённый ущерб животному миру составил 900 тысяч рублей.
Всех, кто располагает информацией о данном преступлении, просят сообщить в минэкологии РБ по телефону: (347) 218-04-30 или в дежурную часть ОМВД России по Благовещенскому району (телефон (34766) 22504) либо по номеру 112.