В Башкирии ушёл из жизни 15-летний подросток, который пострадал под поездом

Сегодня, 17 марта, стало известно, что из жизни ушёл 15-летний подросток, который серьёзно пострадал, попав под поезд. ИА «Башинформ» сообщило со ссылкой на региональный минздрав, что пострадавший скончался 6 марта.

Сам несчастный случай произошёл ещё 23 января. Молодой человек попал под пассажирский поезд Оренбург-Уфа. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Подросток был экстренно госпитализирован сначала в реанимационное отделение больницы Кумертау, после санитарной авиацией пациента доставили в больницу Уфы. Длительное время подросток находился в тяжёлом состоянии.