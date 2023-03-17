Филиал Штаба формирования добровольческих батальонов появился в Дюртюлях

В Башкирии в добровольческие отряды можно теперь записаться и в Дюртюлях. Там открылся третий филиал Штаба формирования добровольческих батальонов.
Филиал располагается на переулке М. Якутовой, 4. Связаться по интересующим вопросам можно по следующим номерам: +79170436190, +79191555717, +79173551281.
Запись в добровольцы также ведутся по адресу:
В Уфе по адресу: улица Айская, 63. Телефоны: +79870472875, +79871351776, +79378400112
В городе Стерлитамак по адресу: ул. Худайбердина, 118. Телефоны: +79174628917, +79174264386
Звонки принимаются ежедневно с 10.00 до 18.00.