Житель Башкирии рассказал, как тушил пожар в квартире, где произошел утренний взрыв

«Сам пошёл внутрь, посмотрел нет ли [пострадавших]. Жертв не было. Были несколько очагов возгорания и стоял дым. Так как у нас квартира была прямо под этой квартирой, мне важно было потушить этот пожар или эвакуировать семью. Я решил попробовать потушить: прикрыл лицо тряпкой и пошёл туда. Оставлял набираться воды, сам выходил в подъезд отдышаться. Потом заходил, воду выливал на очаги возгорания в зале, что горело просто выкидывал из окна, мелкие [вещи], что можно было выкидывать. Вот где-то с 5-6 подходов потушил очагов возгорания, потом подъехали пожарные. Их тоже попросил, чтобы они всё проверили, газовики подъехали. Они отключили газ — до этого стояло шипение, откуда-то газ «ходил».

Ленар Н., жилец дома на Дорожной улице