Житель Башкирии рассказал, как тушил пожар в квартире, где произошел утренний взрыв
В Нефтекамске произошел взрыв в жилом доме. По предварительным данным, в одной из квартир была утечка газа. Отмечается, что хозяйки в этот момент не было дома: она ушла буквально за несколько часов до взрыва.
По словам одного из местных жителей Ленара Нурисламова, он услышал громкий звук битого стекла, от которого проснулась вся его семья. Мужчина выбежал в подъезд, где почувствовал запах гари и увидел осыпавшуюся с потолка штукатурку.
«Посмотрели в окно. Там лежали осколки стекла, двери балкона, окна. Я вышел в коридор. В коридоре было всё усыпано осколками от потолка нашего. Потом вышел в подъезд, почувствовал запах гари и газа. Обратил внимание на двери: они были все погнуты во внутрь. Двери лифта тоже ушли внутрь».
Ленар Н., жилец дома на Дорожной улице
Взрыв прогремел над квартирой Ленара. Мужчина отправился на 9 этаж, чтобы узнать, что случилось. На лестничной площадке он встретил других жильцов — он попросил вызвать экстренные службы. Сам же нефтекамец отправился в квартиру, передает телеканал UTV.
«Сам пошёл внутрь, посмотрел нет ли [пострадавших]. Жертв не было. Были несколько очагов возгорания и стоял дым. Так как у нас квартира была прямо под этой квартирой, мне важно было потушить этот пожар или эвакуировать семью. Я решил попробовать потушить: прикрыл лицо тряпкой и пошёл туда. Оставлял набираться воды, сам выходил в подъезд отдышаться. Потом заходил, воду выливал на очаги возгорания в зале, что горело просто выкидывал из окна, мелкие [вещи], что можно было выкидывать. Вот где-то с 5-6 подходов потушил очагов возгорания, потом подъехали пожарные. Их тоже попросил, чтобы они всё проверили, газовики подъехали. Они отключили газ — до этого стояло шипение, откуда-то газ «ходил».
Ленар Н., жилец дома на Дорожной улице
Добавим, что по данному факту следователи начали проверку. На месте ЧП до сих пор работают экстренные и специальные службы.