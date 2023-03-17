В Башкирии невменяемый мужчина избежал уголовного наказния за убийство сожительницы

В Башкирии осудили 69-летнего пенсионера, обвиняемого в тяжком преступлении. Мужчина убил свою сожительницу, будучи в неадекватном состоянии.

Фото №1 - В Башкирии невменяемый мужчина избежал уголовного наказния за убийство сожительницы

Как сообщает пресс-служба Бирского суда, трагедия произошла в августе прошлого года. Глубокой ночью пьяный мужчина вооружился ножом и вонзил его в голень своей сожительницы. От тяжелой травмы несчастная умерла.

В Бирске в августе 2022 года с 01.00 до 04.00 пьяный подозреваемый, будучи в болезненном состоянии со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения, которое лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, находясь в квартире, на почве личных неприязненных отношений ножом нанес своей сожительнице резаную рану правой голени. Женщина от полученного увечья скончалась.

пресс-служба суда

Согласно заключению комиссии судебной стационарной психиатрической экспертизы у мужчины обнаружено хроническое психическое расстройство, связанное с опасностью для него и других лиц, и возможностью причинения им другого существенного вреда. В связи с этим, суд применил к подозреваемому меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медучреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа на срок шесть месяцев, освободив его от уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния, заключили в суде.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти