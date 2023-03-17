В Башкирии невменяемый мужчина избежал уголовного наказния за убийство сожительницы

Согласно заключению комиссии судебной стационарной психиатрической экспертизы у мужчины обнаружено хроническое психическое расстройство, связанное с опасностью для него и других лиц, и возможностью причинения им другого существенного вреда. В связи с этим, суд применил к подозреваемому меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медучреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа на срок шесть месяцев, освободив его от уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния, заключили в суде.