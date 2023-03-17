Жительница Башкирии, сына которой выбросила соседка в окно роддома, снова беременна

Виктория Иванова из Башкирии вновь беременна. Женщина рассказала о своем положении в социальных сетях.

Фото №1 - Жительница Башкирии, сына которой выбросила соседка в окно роддома, снова беременна

Историю Викторию узнала вся Башкирия в 2021 году. Тогда ее новорожденного сына из окна роддома выбросила соседка по палате. Младенец скончался от полученных травм.

Семья ребенка очень тяжело восприняла трагедию, однако нашла в себе силы простить женщину и смириться с произошедшим.

 «Мы не держим зла и всех прощаем: и роддом, и врачей, и эту невменяемую женщину, которая лежала со мной в реанимации. Подавать на нее в суд мы не будем».

Виктория Иванова

Сейчас же женщина вновь готовится стать мамой. Виктория опубликовала фото с заметно округлившимся животом.

«Все же, думаю, пора поделиться с вами прекрасной новостью…»

Виктория Иванова

Напомним, 29-летняя роженица, ранее наблюдавшаяся в психоневрологическом диспансере, выбросила новорожденного ребенка женщины, которая находилась с ней в одной палате, из окна третьего этажа. Младенец скончался от полученных травм. Обвиняемая в убийстве ребенка находилась под наблюдением в психоневрологическом диспансере с диагнозом «депрессия».

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