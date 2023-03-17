Радий Хабиров принял участие в заседании совета ПФО по инвестициям и экономразвитию

Новые меры поддержки предпринимателей, индустриальных парков и ОЭЗ. Сегодня Радий Хабиров принимал участие в заседании совета Приволжского федерального округа по инвестициям и экономическому развитию. В Самаре собрались главы всех регионов ПФО, представители бизнес-сообщества и руководители профильных федеральных министерств.
На встрече обсуждались вопросы экономики и взаимодействия регионов. Речь шла и о поддержке особых экономических зон. Как было отмечено, прямое федеральное финансирование ОЭЗ поможет быстрее и качественнее развивать территории. Осуществить это можно, например, через федеральную госпрограмму, через федеральную адресную инвестиционную программу либо через выделение квоты на развитие масштабной инженерной инфраструктуры ОЭЗ.