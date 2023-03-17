Радий Хабиров принял участие в заседании совета ПФО по инвестициям и экономразвитию

У нас особая экономическая зона «Алга» является уже второй год самой динамично развивающейся экономической зоной Российской Федерации. 25 ТОСЭР. Это довольно большое количество, конечно. Территории опережающего социально-экономического развития, 18 индустриальных и 12 технопарков. То есть, в принципе, есть все для того, чтобы люди приходили, вкладывали деньги и развивались. 2022 год закончился очень неплохо. Пришли данные статистики – мы подросли почти на 6 процентов. Это хороший результат. То есть в условиях санкционного давления тем не менее Республика Башкортостан остается довольно инвестиционно привлекательным регионом, и у нас неплохое в этом плане развитие.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан