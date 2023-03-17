Радий Хабиров принял участие в заседании совета ПФО по инвестициям и экономразвитию

Новые меры поддержки предпринимателей, индустриальных парков и ОЭЗ. Сегодня Радий Хабиров принимал участие в  заседании совета Приволжского федерального округа по инвестициям и экономическому развитию. В Самаре собрались главы всех регионов ПФО, представители бизнес-сообщества и руководители профильных федеральных министерств.

На встрече обсуждались вопросы экономики и взаимодействия регионов. Речь шла и о поддержке особых экономических зон. Как было отмечено, прямое федеральное финансирование ОЭЗ поможет быстрее и качественнее развивать территории. Осуществить это можно, например, через федеральную госпрограмму, через федеральную адресную инвестиционную программу либо через выделение квоты на развитие масштабной инженерной инфраструктуры ОЭЗ.

У нас особая экономическая зона «Алга» является уже второй год самой динамично развивающейся экономической зоной Российской Федерации. 25 ТОСЭР. Это довольно большое количество, конечно. Территории опережающего социально-экономического развития, 18 индустриальных и 12 технопарков. То есть, в принципе, есть все для того, чтобы люди приходили, вкладывали деньги и развивались. 2022 год закончился очень неплохо. Пришли данные статистики – мы подросли почти на 6 процентов. Это хороший результат. То есть в условиях санкционного давления тем не менее Республика Башкортостан остается довольно инвестиционно привлекательным регионом, и у нас неплохое в этом плане развитие.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Если говорить об экономическом развитии регионов ПФО, то мы видим рост и по показателям промышленного производства, и по развитию сельского хозяйства за 2022 год. Показатели выше среднероссийских. И действительно, цифры роста  в нынешних условиях, в общем-то, внушают оптимизм.

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе
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