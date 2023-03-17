В Башкирии работники сферы ЖКХ готовятся отметить профессиональный праздник

Когда профессия – создавать уют и комфорт за стенами дома. Свой профессиональный праздник готовятся встретить работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Дворники, слесари, трактористы, механики, уборщики – десятки специальностей, благодаря которым сохраняется порядок на улице, во дворе, в подъезде. И многие не задумываются, какой труд стоит за этим.

Её интонация никогда не выдает, что происходит на другом конце провода. За 29 лет Елизавета Султанова уже привыкла к иногда пылким речам жителей района. Особенно горячи они бывают в холодный сезон. Когда Елизавета Султанова только устроилась на работу, в районе было всего 63 дома. Сейчас УЖХ обслуживает почти в четыре раза больше. Кварталы множатся, технологии развиваются. Не все пенсионеры, например, могут, когда необходимо, отправить в мессенджер документацию на счётчики для воды. И тут диспетчеры выходят за рамки обязанностей.

Для многих благодарность слесарям по-прежнему измеряется литрами. Но стереотипы нынешнее поколение специалистов, говорит Андрей Терентьев, разбивает. Он и его коллеги как скорая техническая помощь. Время в их работе первостепенно. Особенно на авариях в зимнее время. И за 14 лет работы Андрею всё ещё есть чему удивляться: например, засорам – в одном из них нашли половину курицы.