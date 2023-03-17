В Уфе стартовали мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения Рудольфа Нуреева

В Уфе отметили 85-летие со дня рождения Рудольфа Нуреева. Именно в столице Башкортостана началась профессиональная карьера прославившегося на весь мир артиста и хореографа.

Начались мероприятия, посвященные памяти легендарного земляка, с возложения цветов к барельефу на здании Театра оперы и балета, где Рудольф Нуреев еще в шестилетнем возрасте с матерью и сестрами впервые увидел балет «Журавлиная песнь», который произвел на него неизгладимое впечатление. В этих же стенах происходило становление Нуреева как артиста большой сцены, который в последующем завоевал мировую популярность.