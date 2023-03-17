В Уфе атлеты с нарушением здоровья сдали нормативы ГТО

В Уфе в рамках проекта Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» приняли нормативы у атлетов с нарушением здоровья. Подобные мероприятия проводятся с 2019 года. Накануне нормативы выполняли фехтовальщики спортшколы Республики Башкортостан – лица с травмами позвоночника и поражением спинного мозга, а также лица с церебральным параличом.

Все желающие сдать нормативы ГТО должны зарегистрироваться на сайте. У нас есть два центра тестирования – один на Александра Невского, а другой находится в центре «Динамо». Сотрудники вас проконсультируют, когда и какие нормативы можно выполнять.

Ранее спортсмены выполнили нормативы по плаванию, стрельбе и наклонам. Накануне у фехтовальщиков было ещё шесть комплексов. Среди них – метание теннисного мяча в корзину на точность и на дальность, удержание медицинбола на вытянутых руках, выкрут в плечевых суставах, а также отжимания и упражнения на пресс. Уже в мае спортсмены получат свои удостоверения и знаки отличия ГТО.