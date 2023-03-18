В Башкирии два пешехода погибли под колесами авто

Минувшую ночь не пережили два жителя Башкирии, которые погибли под колесами автомобилей. Об их смерти сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.
По данным ведомства, первая смертельная авария произошла в Альшеевском районе около 12 часов ночи. На 106 км дороги Чишмы — Аксёново — Киргиз-Мияки, близ деревни Ханжарово, 25-летний водитель за рулем «Лада Гранта» сбил 53-летнего пешехода, который, по словам молодого человека, резко выбежал перед машиной.
Вторая авария случилась в Благовещенске на улице Южный тупик. 40-летний местный житель за рулём ВАЗ-2112, наехал на 34-летнюю женщину, которая ранее являлась его пассажиркой. Она также скончалась на месте от травм.
Как отметили в УГИБДД, результаты медосвидетельствования оказались отрицательными — оба водителя был трезвы.