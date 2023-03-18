Радий Хабиров выступил на III Культурном форуме «Арт-Курултай»

Современные тренды выстраивания работы, роль культуры в формировании духовно-нравственных ценностей и образовательные проекты. Сегодня прошел второй день культурного форума «Арт-Курултай», где не только шел обмен опытом работников сферы, но и обсуждались задачи стратегического характера. Обсуждение в вопросах принял и глава республики Радий Хабиров. На площадках форума был подписан ряд соглашений между учреждениями культуры и образования. Их основа – духовный вклад в будущие поколения.

Пара подписей руководителей – и теперь театр и школа друзья. В торжественной обстановке было заключено более десятка соглашений. Профессиональные режиссеры и актеры берут под свое крыло развитие школьных театров и помогают в постановках. Эта система развивается по поручению президента страны и является важным инструментом в воспитании подрастающего поколения.

Отдельно партнерское соглашение заключили Республиканский центр народного творчества и Российская государственная специализированная академия искусств. О том, что необходимо вкладывать в подрастающее поколение и молодежь, говорили на пленарном заседании. Здесь обсуждали роль культурно-образовательного пространства в формировании духовных ценностей детей и молодёжи. Глава Республики Радий Хабиров отметил, что в республике на миллиард рублей выросло финансирование отрасли. Кроме того, районы получат по 500 тысяч рублей на проведение праздников и фестивалей, которые являются визитной карточкой муниципалитета. Будут построены еще три сельских дома культуры.

За четыре года мы отремонтировали и привели в порядок свыше тысячи культурных объектов. Эту работу мы продолжаем и до конца 2023 года сдадим обновлённый Театр кукол в Уфе. Также планируем начать строительство сельских клубов в Мечетлинском и Белорецком районах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Осенью в федеральный прокат выйдет полнометражный мультфильм «Северные амуры», созданный студией «Муха». Кстати, при поддержке республики Театр оперы и балеты поставил ряд спектаклей, которые показывали с успехом и в Москве. Теперь помощь получат и другие.

Мы приняли решение, что с этого года ежегодно на постановку премьер академические театры в Уфе будут получать по 10 млн рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в своем выступлении отметила, что в скором времени появится закон о полном госфинансировании производства и проката фильмов для детей и подростков. И тут республика тоже может выйти вперед. Лилия Гумерова высоко оценила эффективность региональной политики в сфере культуры. И важно, чтобы с появлением новых объектов там работали и специалисты с профессиональным подходом, особенно в сельской местности. И республиканскую программу «Земский работник культуры» нужно тиражировать по стране.

Идет огромная борьба за умы и сердца в первую очередь наших детей, поэтому и нужна программа «Земский работник культуры». Когда придут кадры, которые будут проводить полезные и интересные культурные мероприятия, тогда они будут давать эффект. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре

В подготовке кадров помогут передовые вузы страны. Сегодня между Министерством культуры и Институтом театрального искусства ГИТИС было подписано соглашение. Вуз, к слову, помогает финансировать постановки выпускников в регионах, а в Башкортостане может организовать прослушивания, чтобы студенты получали целевое направление.

В торжественной обстановке работникам культуры вручили заслуженные награды и присвоили звания. Теперь в Башкортостане на два кавалера ордена Салавата Юлаева больше.

Проблемы, новые тренды и вызовы работники культуры разных направлений обсуждали на отдельных площадках. В роли спикеров – федеральные эксперты. В рамках III «Арт-Курултая» прошел и первый республиканский форум библиотек. Главная тема – привлечение читателей через интерактивные мероприятия и формирование творческого пространства. Своим опытом делились и участники из других регионов.