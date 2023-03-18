Игроки и тренеры уфимского «Салавата Юлаева» отправились в турне по республике

Сегодня главная команда Башкортостана выдвинулась сразу в два города. Часть хоккеистов посетила Ишимбай, а другая – Учалы.
Главная хоккейная команда республики сейчас могла бы готовиться к очередной игре с «Авангардом» в плей-офф Кубка Гагарина. Но вместо этого она отправилась на встречу со своими болельщиками. Несмотря на обидное завершение сезона, в Ишимбае встретиться с хоккеистами пришло много желающих.
Программа визита юлаевцев в города и села Башкортостана уже отработана до автоматизма. Традиционно она стартует с автограф-сессии. И игрокам, и болельщикам пришлось набраться терпения. Одним на протяжении полутора часов нужно было работать маркером, другим – дожидаться своей очереди.
Вторая часть мероприятия – мастер-класс на льду с местными воспитанниками. В Ишимбае это команда под грозным названием «Легион». Сначала юным хоккеистам показали несколько тренировочных упражнений, а затем началась игра. Шестеро профессионалов против всех ишимбайских игроков.
Вторая часть команды отправилась в Учалы, в том числе Евгений Бирюков, Виктор Антипин, Евгений Тимкин и Джош Хо-Сэнг, а также тренер Николай Цулыгин.
Уже в воскресенье юлаевцы поедут в Кумертау. На этом турне команды завершится, и хоккеисты отправятся в отпуск.