Игроки и тренеры уфимского «Салавата Юлаева» отправились в турне по республике

Сегодня главная команда Башкортостана выдвинулась сразу в два города. Часть хоккеистов посетила Ишимбай, а другая – Учалы.

Главная хоккейная команда республики сейчас могла бы готовиться к очередной игре с «Авангардом» в плей-офф Кубка Гагарина. Но вместо этого она отправилась на встречу со своими болельщиками. Несмотря на обидное завершение сезона, в Ишимбае встретиться с хоккеистами пришло много желающих.

Программа визита юлаевцев в города и села Башкортостана уже отработана до автоматизма. Традиционно она стартует с автограф-сессии. И игрокам, и болельщикам пришлось набраться терпения. Одним на протяжении полутора часов нужно было работать маркером, другим – дожидаться своей очереди.

Все равно хотелось бы продолжать в хоккей играть. Рано закончили. Осадок останется надолго. Илья Ежов, вратарь ХК «Салават Юлаев»

Такого пока нет, что мы уже в отпуске, занимаемся своим делом – хоккеем. Поехали по городам, тут очень тепло встречают. Сергей Шмелёв, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Вторая часть мероприятия – мастер-класс на льду с местными воспитанниками. В Ишимбае это команда под грозным названием «Легион». Сначала юным хоккеистам показали несколько тренировочных упражнений, а затем началась игра. Шестеро профессионалов против всех ишимбайских игроков.

Очень нравится, очень рады, что приезжаем и столько людей приходит. Видно, что хоккей в республике любят и болеют за команду. Владислав Картаев, защитник ХК «Салават Юлаев»

Вторая часть команды отправилась в Учалы, в том числе Евгений Бирюков, Виктор Антипин, Евгений Тимкин и Джош Хо-Сэнг, а также тренер Николай Цулыгин.

Спасибо большое организаторам, что сделали такой праздник для болельщиков. На самом деле круто, это хороший опыт. Евгений Бирюков, защитник ХК «Салават Юлаев»