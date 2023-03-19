В Уфе запланировано строительство двух новых музеев

В башкирской столице запланировано строительство двух новых музеев. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе пленарного заседания III Культурного форума «Арт-Курултай».

Также Глава Башкирии поделился, что в республике за четыре года привели в порядок свыше 1000 культурных объектов. До конца текущего года ожидается завершение реконструкции Театра кукол в Уфе, а также запланировано строительство сельских клубов в Белорецком и Мечетлинском районах Башкортостана.