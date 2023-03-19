Эксперты прокомментировали рекордные инвестиции в экономику Башкортостана

Башкирия достигла исторического рекорда по объёму инвестиций в экономику. По итогам 2022 года этот показатель вырос почти на 6% и превысил 512 млрд. рублей. Как отметил Глава Башкортостана, положительная динамика удерживается с 2019 года. И это не просто случайность, а результат системной работы, которую ведут в правительстве региона. Власти создают привлекательные условия для бизнеса, готовые площади для размещения – индустриальные и технопарки, предоставляют меры поддержки. О взаимодействии бизнеса и государства говорили и на окружном совещании в Самаре, где неоднократно Башкортостан ставили в пример.

То, как меняется инвестиционная копилка республики, видно на инфографике. Все последние годы Башкортостан завершает с ростом объема вложений. И это несмотря на тяжелейшие вызовы, когда экономика находилась словно под обстрелом: сначала пандемии, а затем и спецоперации. За четыре года инвестиции в сумме выросли более чем на 40% – это самый высокий прирост в Приволжском федеральном округе.

То есть, созданы все условия для инвестирования. Важно, что мы смогли создать для предпринимательского сообщества атмосферу доверия. А когда бизнес уверен в быстром решении бюрократических и документарных вопросов, он заинтересован работать с нами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как говорится: время – деньги. Сокращение бюрократических процедур позволяет предпринимателям гораздо быстрее реализовывать свои проекты. Такая практика – одна из заслуг региональных властей, которую в Агентстве стратегических инициатив поставили в пример остальным.

На территории Башкортостана введена система согласования исходно-разрешительной документации. Эта практика дала уже возможность сократить сроки по договорам на технологическое присоединения к инженерным сетям на 36%. Светлана Чупшева, генеральный директор «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Эксперты отмечают и богатое инфраструктурное меню. В республике действуют пять территорий опережающего социально-экономического развития, 18 индустриальных и 12 технопарков, в которых работают свыше полутора сотен резидентов. Достоинство таких площадок – быстрое подключение к коммуникациям, удобное расположение и льготы.

В Башкортостане очень комфортно выстроен механизм взаимодействия. Мы работаем с Корпорацией развития, Министерством промышленности и под патронажем Главы республики. Фарид Закиров, генеральный директор Камского индустриального парка «Мастер»

В технопарках предприятия, как правило, работают обособленно. Более тесные связи создаются в рамках кластеров, где совместная кооперация позволяет двигать вперед всех участников.

На сегодня Башкортостан первый по количеству уже созданных промышленных кластеров. Но, конечно, всегда есть некая конкуренция. Поэтому системный подход по развитию промышленной корпорации идет массово, но вы являетесь новаторами и передовиками. Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

Второй год подряд особая экономическая зона «Алга» признаётся самой динамично развивающейся в стране. На ее площадках уже производят светодиодную продукцию, шьют спецодежду для предприятий, а в скором времени станут делать и центовые присадки для дизельного топлива, составив конкуренцию крупнейшим мировым производителям. В ближайшие месяцы в «Алге» откроется швейная фабрика компании «Заспорт», которая обеспечивает спортивной одеждой олимпийскую сборную страны.

Много нам помогала сама республика, оказала поддержку. ОЭЗ – это налоговое, таможенные и другие льготы, хорошая инфраструктура, подключение коммуникаций. Было сделано все, чтобы мы могли развивать свой бизнес и заниматься импортозамещением. Николай Ступаков, генеральный директор компании «Zasport»

Это говорит о том, что экономика республики находится на правильном пути. Инвестиции в производство предполагают экономическое развитие. Это новые рабочие места, это налоги, это и борьба с инфляцией. Рустам Камалов, доцент Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук

Что также выделяют эксперты: основной источник инвестиций – собственные средства организаций. А вот доля бюджетных денег при этом минимальна. Это говорит о доверии бизнеса к региональной власти и создаваемым тут условиям. Хороший пример – завод «Полиэф», где в прошлом году открыли цех по производству ПЭТ-гранул из вторсырья. Проект решает сразу несколько задач, делая еще один шаг к переходу на экономику замкнутого цикла.

Мы подписали инвестиционное соглашение с правительством республики, и уже в этом году предприятие получит господдержку – льготы и субсидии. Андрей Ильин, главный инженер АО «Полиэф»

Большая доля инвестиций – в сельское хозяйство. За короткий срок практически на голом поле возводятся целые мегафермы.