Эксперты прокомментировали рекордные инвестиции в экономику Башкортостана

Башкирия достигла исторического рекорда по объёму инвестиций в экономику. По итогам 2022 года этот показатель вырос почти на 6% и превысил 512 млрд. рублей. Как отметил Глава Башкортостана, положительная динамика удерживается с 2019 года. И это не просто случайность, а результат системной работы, которую ведут в правительстве региона. Власти создают привлекательные условия для бизнеса, готовые площади для размещения – индустриальные и технопарки, предоставляют меры поддержки. О взаимодействии бизнеса и государства говорили и на окружном совещании в Самаре, где неоднократно Башкортостан ставили в пример.
То, как меняется инвестиционная копилка республики, видно на инфографике. Все последние годы Башкортостан завершает с ростом объема вложений. И это несмотря на тяжелейшие вызовы, когда экономика находилась словно под обстрелом: сначала пандемии, а затем и спецоперации. За четыре года инвестиции в сумме выросли более чем на 40% – это самый высокий прирост в Приволжском федеральном округе.
Как говорится: время – деньги. Сокращение бюрократических процедур позволяет предпринимателям гораздо быстрее реализовывать свои проекты. Такая практика – одна из заслуг региональных властей, которую в Агентстве стратегических инициатив поставили в пример остальным.
Эксперты отмечают и богатое инфраструктурное меню. В республике действуют пять территорий опережающего социально-экономического развития, 18 индустриальных и 12 технопарков, в которых работают свыше полутора сотен резидентов. Достоинство таких площадок – быстрое подключение к коммуникациям, удобное расположение и льготы.
В технопарках предприятия, как правило, работают обособленно. Более тесные связи создаются в рамках кластеров, где совместная кооперация позволяет двигать вперед всех участников.
Второй год подряд особая экономическая зона «Алга» признаётся самой динамично развивающейся в стране. На ее площадках уже производят светодиодную продукцию, шьют спецодежду для предприятий, а в скором времени станут делать и центовые присадки для дизельного топлива, составив конкуренцию крупнейшим мировым производителям. В ближайшие месяцы в «Алге» откроется швейная фабрика компании «Заспорт», которая обеспечивает спортивной одеждой олимпийскую сборную страны.
Что также выделяют эксперты: основной источник инвестиций – собственные средства организаций. А вот доля бюджетных денег при этом минимальна. Это говорит о доверии бизнеса к региональной власти и создаваемым тут условиям. Хороший пример – завод «Полиэф», где в прошлом году открыли цех по производству ПЭТ-гранул из вторсырья. Проект решает сразу несколько задач, делая еще один шаг к переходу на экономику замкнутого цикла.
Большая доля инвестиций – в сельское хозяйство. За короткий срок практически на голом поле возводятся целые мегафермы.
Залог успеха в плане привлечения предпринимателей – представленность региона на крупнейших форумах и выставках, а также внутренняя работа по рассмотрению проектов на инвестиционных часах. К этому механизму подключены все: начиная от муниципалитетов и заканчивая непосредственно главой республики.