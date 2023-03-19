Как жители Башкирии отметили девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией

Годовщина Крымской весны. Девять лет назад, после государственного переворота на Украине, жители полуострова приняли участие в референдуме, где абсолютным большинством голосов подтвердили своё желание о вхождении в состав России. За воссоединение проголосовали почти 97% жителей. И 18 марта 2014 года Крым вернулся в родную гавань навсегда. Как отметили эту дату жители нашей республики?

На рассвете, в девятую годовщину исторической справедливости, на вершине Белой скалы в Крыму развернули российский флаг размером 10 на 15 метров. В патриотической акции приняли участие 150 школьников. В День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией президент Владимир Путин посетил историко-археологический парк «Херсонес Таврический». Глава государства осмотрел открытые на территории парка детский центр «Корсунь» – филиал «Артека» и детский художественно-эстетический центр, составляющие образовательный кластер. Жители тем временем традиционно отметили историческую дату масштабным авто- и мотопробегом.

Праздничные мероприятия в этот день прошли по всей стране, в том числе и в Башкортостане. В честь знаменательной даты организовали кинопоказы, тематические встречи и выставки, одна из которых открылась в республиканской художественной гимназии имени Касима Давлеткильдеева. В своих картинах ученики отразили события девятилетней давности, мирную жизнь, которую обрели жители Крыма. И, конечно же, своих защитников, которые отстаивают интересы страны в рамках специальной военной операции.

В годовщину воссоединения Крыма с Россией в кинозалах и дворцах культуры Башкортостана состоялись благотворительные показы фильма «Крым. С любимыми не расставайтесь» режиссёра Алексея Пиманова. История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий Крымской весны 2014 года. Главные роли в фильме исполнили российские актёры Роман Курцын и Евгения Лапова. Судьба свела их в Крыму, близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда. В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и чувства. Съёмки проходили в 2016 году в Москве, Санкт-Петербурге, Феодосии, Севастополе, Симферополе и Бахчисарае. Эпизоды фильма основаны на реальных события, сама картина посвящена российским и украинским офицерам.