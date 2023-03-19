В Уфе прошел III Культурный форум «Арт-Курултай»

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в своем выступлении отметила, что в скором времени появится закон о полном госфинансировании производства и проката фильмов для детей и подростков. И тут республика тоже может выйти вперед. Лилия Гумерова высоко оценила эффективность региональной политики в сфере культуры. И важно, чтобы с появлением новых объектов там работали и специалисты с профессиональным подходом, особенно в сельской местности. И республиканскую программу «Земский работник культуры» нужно тиражировать по стране.