Как Башкирия готовится к потенциально опасным природным явлениям

В Уфе состоялся смотр сил и средств, подготовленных к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период. При необходимости будут развернуты 446 пунктов временного размещения. По предварительным прогнозам, максимальный уровень воды на реках Белой и Уфе ожидается ниже нормы на 10-15%, а на реках бассейна Урала – выше.

Начало половодья и ледохода ожидается ближе к середине апреля, но действовать нужно уже сейчас. Саперы инженерной бригады с помощью взрывчатки подрывают наиболее сложные участки, чтобы предотвратить заторы, особенно вблизи мостов и гидротехнических сооружений. Контроль за обстановкой ведётся круглосуточно.

Спасатели могут оценить обстановку, находясь за 100 км от точки обследования. Такова дальность полёта нового беспилотника, что способен летать и в зной, и в 40-градусный мороз. А благодаря установленным тепловизорам мониторить можно и ночью.

На выставке были представлены и новые плавсредства. В парке уфимского поисково-спасательного отряда, например, появилась аэролодка. Судно на воздушной подушке – своеобразный вездеход, с помощью которого можно патрулировать местность и эвакуировать пострадавших.

Новые грузовики повышенной проходимости, пожарные экспертно-криминалистические лаборатории, насосные станции. Все это – малая часть того, что будет направлено на устранение последствий предстоящего половодья. Более 15 тысяч специалистов готовы к предстоящему поднятию рек.

В зоне подтопления могут оказаться более 257 населенных пунктов на территории 42 муниципальных образований, где расположено свыше 20 тысяч жилых домов с населением до 80 тысяч человек. По предварительным прогнозам Башгидромета, максимальный уровень воды на реках Белая и Уфа ожидаются ниже нормы на 10-15%, на реках бассейна Урала можно ожидать на 50-100 см.

Второй год подряд в арсенале Госкомитета по ЧС и вертолет Ка-32. В ходе недавних тренировок спасатели оттачивали навыки беспарашютного десантирования. Такие манёвры важны в труднодоступных местах, где нет возможности приземлиться.

Мы изучили посадку вертолета в незнакомой местности в ночное время. Также мы увеличили впервые в этом году количество гидропостов до 57. Впервые их установим на трех водохранилищах – Юмагузинском, Павловском и Нугушском.

Следить за обстановкой может любой желающий. На сайте Госкомитета по ЧС можно перейти в систему «Паводок 2.0». Это программа, объединившая все фото- и видеогидропосты. Здесь можно просмотреть уровень воды и проследить динамику. Поднятие рек ожидается ниже нормы, тем не менее службы готовятся к наихудшему сценарию. Ключевое значение имеет то, как быстро весна вступит в свои права. А погода, как известно, непредсказуема.