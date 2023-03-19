Радий Хабиров на форуме «Наука побеждать» рассказал о развитии самбо в Башкирии

От школьных занятий до выступлений на международном турнире. В Башкирии развитие самбо и других видов единоборств может выйти на совершенно новый уровень, особенно с появлением в Уфе центра борьбы. Но это позже, а сейчас в регионе делается все необходимое для комфортных занятий юных самбистов и их тренеров. На этой неделе в Москве состоялось пленарное заседание форума «Наука побеждать», в рамках реализации федерального проекта «Zа самбо» партии «Единая Россия». Участие в форуме принял и Глава Башкортостана. Радий Хабиров выступил с докладом о развитии спортивных единоборств.
Правильный захват в самбо может помочь победить. Но чтобы его освоить, нужно много тренироваться. Алан Басыров занимается этим видом спорта всего полтора года, а недавно стал победителем международного детского турнира. И все благодаря занятиям в школе.
На сегодняшний день 19 образовательных учреждений республики ввели в расписание занятия по самбо. Центр образования № 26 имени Сулейманова одним из первых вступил в программу всероссийского проекта. Здесь самбо считают не просто спортом, а системой воспитания.
В Башкортостане у самбо богатые традиции. Этот вид спорта стал развиваться в республике в конце 60-х. Николай Филиппов стоял у истоков становления этого вида единоборства в Уфе. Вместе с другими спортсменами из Туймазов, Салавата и Стерлитамака представлял регион на чемпионате СССР.
О втором возрождении говорили в Москве на заседании форума «Наука побеждать». Там обсудили перспективы создания в республике центральной школы самбо. Глава Башкортостана предложил закрепить этот профиль за одной из детско-юношеских спортивных школ региона. Сразу после выступления Радия Хабирова было объявлено о решении проведения празднования 85-летия самбо в Уфе.
Радий Хабиров выступил с предложением создания в Башкортостане школы тренеров, организации пошива в регионе доступной спортивной одежды для борцов. Республика даже готова субсидировать эту деятельность.
В планах сделать проект еще более масштабным. На данный момент ведутся переговоры о вступлении в него новых школ и обновление их материально-спортивной базы. Кстати, тренироваться самбисты будут и в новом центре борьбы.
И такой подход и внимание к спорту уже приносят результат. Так, в Салавате провели Всероссийский турнир по самбо. Мероприятие приурочили к 50-летию Всесоюзного чемпионата под эгидой профсоюзов СССР. А турнир по самбо «Звезда» стал самым масштабным среди детских соревнований. В будущем ему может быть присвоен статус международного.