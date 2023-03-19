Радий Хабиров на форуме «Наука побеждать» рассказал о развитии самбо в Башкирии

От школьных занятий до выступлений на международном турнире. В Башкирии развитие самбо и других видов единоборств может выйти на совершенно новый уровень, особенно с появлением в Уфе центра борьбы. Но это позже, а сейчас в регионе делается все необходимое для комфортных занятий юных самбистов и их тренеров. На этой неделе в Москве состоялось пленарное заседание форума «Наука побеждать», в рамках реализации федерального проекта «Zа самбо» партии «Единая Россия». Участие в форуме принял и Глава Башкортостана. Радий Хабиров выступил с докладом о развитии спортивных единоборств.

Правильный захват в самбо может помочь победить. Но чтобы его освоить, нужно много тренироваться. Алан Басыров занимается этим видом спорта всего полтора года, а недавно стал победителем международного детского турнира. И все благодаря занятиям в школе.

На сегодняшний день 19 образовательных учреждений республики ввели в расписание занятия по самбо. Центр образования № 26 имени Сулейманова одним из первых вступил в программу всероссийского проекта. Здесь самбо считают не просто спортом, а системой воспитания.

У нас самбо развивается четвертый год. В начальной школе это внеурочный час, и дети этим часом с удовольствием пользуются. Андрей Басов, директор центра образования № 26 им.Ш.Сулейманова

В Башкортостане у самбо богатые традиции. Этот вид спорта стал развиваться в республике в конце 60-х. Николай Филиппов стоял у истоков становления этого вида единоборства в Уфе. Вместе с другими спортсменами из Туймазов, Салавата и Стерлитамака представлял регион на чемпионате СССР.

Тогда был клуб «Геракл», потом мы его переименовали в клуб «Геркулес». Сейчас, конечно, несравнимые условия. На моем веку это второе возрождение движения за самбо. Николай Филиппов, мастер спорта СССР по дзюдо и самбо

О втором возрождении говорили в Москве на заседании форума «Наука побеждать». Там обсудили перспективы создания в республике центральной школы самбо. Глава Башкортостана предложил закрепить этот профиль за одной из детско-юношеских спортивных школ региона. Сразу после выступления Радия Хабирова было объявлено о решении проведения празднования 85-летия самбо в Уфе.

Радий Хабиров выступил с предложением создания в Башкортостане школы тренеров, организации пошива в регионе доступной спортивной одежды для борцов. Республика даже готова субсидировать эту деятельность.

В программе «Самбо в школы» участвуют уже 19 школ Башкортостана. К концу этого года к ним добавим ещё десять. С нового учебного года на базе Башкирского института физической культуры начнём готовить тренеров-преподавателей по самбо. Для самбо не надо строить огромные бассейны или ледовые стадионы. Достаточно небольшого помещения, спортивного ковра и экипировки. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В планах сделать проект еще более масштабным. На данный момент ведутся переговоры о вступлении в него новых школ и обновление их материально-спортивной базы. Кстати, тренироваться самбисты будут и в новом центре борьбы.

У вида спорта появится свой дом. E нас будет спортзал с тремя коврами. И хотим поблагодарить Радия Хабирова и Максима Забелина за то, как они нас поддерживают. Эдуард Абдядилов, координатор федерального проекта «Za Самбо» всероссийской политической партии «Единая Россия»