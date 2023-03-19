В Уфе прошло первое заседание оргкомитета по подготовке Летних игр сурдлимпийцев 2023 года

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Бураево и Летние игры сурдлимпийцев в Уфе. На неделе республику посетил заместитель министра спорта России. Радий Хабиров и Одес Байсултанов приняли участие в заседании оргкомитета Летних сурдлимпийских игр, которые пройдут в столице Башкортостана. Также гости побывали в новом ФОКе в селе Бураево, где недавно завершено строительство. Современное сооружение с массажным кабинетом, хамамом и сауной станет местом подготовки профессиональных спортсменов. А для людей, ведущих активный образ жизни, – еще одной точкой качественного досуга.
Для закаливания духа и тела в новом комплексе места хватит всем. Вольной борьбой в Бураево занимаются 65 детей с шестилетнего возраста. Тренирует молодежь спортсмен из Дагестана. Пока занятия на матах нового комплекса пробные, но оценку мастера и начинающие борцы ставят зданию уже окончательную.
Масштабный проект, строительство которого завершено недавно, посетили Радий Хабиров и Одес Байсултанов. Для гостей провели экскурсию по комплексу. Глава республики и замминистра спорта страны посетили урок по истории физкультуры для школьников, мастер-класс по шахматам для взрослого населения. На первом этаже ФОКа находится спортивный зал. Заниматься вольной борьбой, каратэ, борьбой куреш и гимнастикой одновременно здесь могут почти 50 человек.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Бураево – долгожданное сооружение. Его строительство началось летом 2021 года. Стоимость комплекса составляет почти 500 миллионов рублей. Для возведения комплекса республика приняла участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».
Уникальным при строительстве стало размещение отопительной системы – для соцъобекта технология применена впервые. Наверху здания – вентиляция. Она будет функционировать так, что при любой погоде в зале будет поддерживаться оптимальная температура.
Уникально, что комплекс стал многофункциональным. Здесь созданы условия и для комфортных процедур: массажный кабинет, сауна и хамам с душевыми, буфет, конференц-зал, музей, тренерские и административные помещения. Все современно и продуманно до мелочей.
Замминистра спорта России высоко оценил развития физкультурного движения Башкортостана.
Радий Хабиров и Одес Байсултанов также приняли участие в заседании оргкомитета летних сурдлимпийских игр, которые пройдут в этом году в Уфе. Цель мероприятия – сохранение соревновательной практики российских спортсменов, отстраненных от международных состязаний. Республика была выбрана неслучайно. Радий Хабиров отметил, что в регионе накоплен опыт и имеются ресурсы для проведения масштабных спортивных мероприятий.
Торжественная церемония открытия планируется на «Уфа-Арене». Летние игры сурдлимпийцев стартуют 23 июля. Ожидается, что участие примут более двух тысяч спортсменов. Башкортостан делает много для развития спорта, это особенно важно в период санкционного давления на российских спортсменов.