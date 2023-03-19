В Уфе прошло первое заседание оргкомитета по подготовке Летних игр сурдлимпийцев 2023 года

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Бураево и Летние игры сурдлимпийцев в Уфе. На неделе республику посетил заместитель министра спорта России. Радий Хабиров и Одес Байсултанов приняли участие в заседании оргкомитета Летних сурдлимпийских игр, которые пройдут в столице Башкортостана. Также гости побывали в новом ФОКе в селе Бураево, где недавно завершено строительство. Современное сооружение с массажным кабинетом, хамамом и сауной станет местом подготовки профессиональных спортсменов. А для людей, ведущих активный образ жизни, – еще одной точкой качественного досуга.

 Для закаливания духа и тела в новом комплексе места хватит всем. Вольной борьбой в Бураево занимаются 65 детей с шестилетнего возраста. Тренирует молодежь спортсмен из Дагестана. Пока занятия на матах нового комплекса пробные, но оценку мастера и начинающие борцы ставят зданию уже окончательную.

Зал мне очень нравится. Все очень хорошо – есть сауна, хамам.

Алмаз Яхин

Таких условий в республике очень мало, в Дагестане даже мало.

Рашит Муталимов, тренер по вольной борьбе

Масштабный проект, строительство которого завершено недавно, посетили Радий Хабиров и Одес Байсултанов. Для гостей провели экскурсию по комплексу. Глава республики и замминистра спорта страны посетили урок по истории физкультуры для школьников, мастер-класс по шахматам для взрослого населения. На первом этаже ФОКа находится спортивный зал. Заниматься вольной борьбой, каратэ, борьбой куреш и гимнастикой одновременно здесь могут почти 50 человек.

Мы очень ответственно строили этот ФОК. Важно, чтобы в каждом крупном сельском населённом пункте были такие замечательные комплексы, где бурлит жизнь, где дети занимаются спортом, где есть достижения и победы. Мы, действительно, много строим, возводим крупные объекты в Уфе, других городах и районах. Для бураевцев есть ещё одна хорошая новость. Заместитель министра спорта России Одес Хасаевич Байсултанов поддержал инициативу жителей Бураево и окажет содействие в финансировании строительства здесь ледового дворца.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Бураево – долгожданное сооружение. Его строительство началось летом 2021 года. Стоимость комплекса составляет почти 500 миллионов рублей. Для возведения комплекса республика приняла участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Уникальным при строительстве стало размещение отопительной системы – для соцъобекта технология применена впервые. Наверху здания – вентиляция. Она будет функционировать так, что при любой погоде в зале будет поддерживаться оптимальная температура. 

Уникально, что комплекс стал многофункциональным. Здесь созданы условия и для комфортных процедур: массажный кабинет, сауна и хамам с душевыми, буфет, конференц-зал, музей, тренерские и административные помещения. Все современно и продуманно до мелочей.

Замминистра спорта России высоко оценил развития физкультурного движения Башкортостана. 

Надеюсь, что здесь будут заниматься будущие чемпионы, профессионалы и просто любители спорта. Благодарю Радия Фаритовича и его коллег за такой подход к развитию спорта.

Одес Байсултанов, заместитель министра спорта России
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Радий Хабиров и Одес Байсултанов также приняли участие в заседании оргкомитета летних сурдлимпийских игр, которые пройдут в этом году в Уфе. Цель мероприятия – сохранение соревновательной практики российских спортсменов, отстраненных от международных состязаний. Республика была выбрана неслучайно. Радий Хабиров отметил, что в регионе накоплен опыт и имеются ресурсы для проведения масштабных спортивных мероприятий.

По поручению Президента России мы построили Центр гимнастики, который носит имя легендарной спортсменки Светланы Хоркиной. Совсем недавно запустили крытый футбольный манеж. Строим гребной канал, Дворец борьбы, Центр фехтования и целый ряд объектов в наших муниципалитетах. Всё это позволяет нам принимать спортивные состязания самого высокого уровня. Антироссийские санкции приводят к отмене запланированных в нашей стране международных мероприятий, что противоречит духу олимпизма. Но мы не закрываемся в наших границах: огромное количество стран и зарубежных спортивных федераций хотят с нами соревноваться, поэтому я думаю, что проходящие в 2023 году Игры будут представительными и достойными. За медали в 21 дисциплине будут бороться спортсмены всех регионов страны и дружественных нам государств. Со своей стороны мы создадим все необходимые условия, чтобы соревнования прошли на высочайшем уровне, а наши гости могли ближе познакомиться с Башкортостаном.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Торжественная церемония открытия планируется на «Уфа-Арене». Летние игры сурдлимпийцев стартуют 23 июля. Ожидается, что участие примут более двух тысяч спортсменов. Башкортостан делает много для развития спорта, это особенно важно в период санкционного давления на российских спортсменов.

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