В Башкирии у девочки после нападения собаки остались шрамы и покалеченная психика

В январе 2023 года в селе Тавтиманово на 10-летнюю девочку, которая находилась у подруги, во дворе частного дома напал пес. Животное было без намордника и не находилось на привязи. С глубокими ранами пострадавшую доставили в уфимскую больницу №17.
Иглинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РБ было возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Мама девочки рассказала журналистам "Честно говоря" о том, как девочка сейчас себя чувствует. Женщина поделилась, что ее дочь боится собак, а шрамы от укусов останутся с ней на всю жизнь.
Хозяйка пса отделалась штрафом в пять тысяч рублей и даже не принесла извинений. Животное поместили до конца жизни в спецприемник.