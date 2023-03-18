В Башкирии у девочки после нападения собаки остались шрамы и покалеченная психика

В январе 2023 года в селе Тавтиманово на 10-летнюю девочку, которая находилась у подруги, во дворе частного дома напал пес. Животное было без намордника и не находилось на привязи. С глубокими ранами пострадавшую доставили в уфимскую больницу №17.

Иглинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РБ было возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Мама девочки рассказала журналистам "Честно говоря" о том, как девочка сейчас себя чувствует. Женщина поделилась, что ее дочь боится собак, а шрамы от укусов останутся с ней на всю жизнь.