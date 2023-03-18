В Башкирии на трассе Р-240 построят два придорожных комплекса

Как напомнили в минторговли РБ, инвестпроекты по строительству (модернизации) объектов придорожного сервиса могут войти в Перечень приоритетных при объеме инвестиций от 50 млн руб. для комплексов на федеральных автодорогах, от 20 млн руб. — для проектов вдоль дорог регионального, межмуниципального и местного значений, и от 10 млн руб. — для инвестпроектов на северо-востоке республики, в Зауралье, а также в геопарках «Янган-Тау» и «Торатау».