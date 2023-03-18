В Башкирии на трассе Р-240 построят два придорожных комплекса

На Оренбургской трассе в Куюргазинском районе Башкирии ведется строительство двух придорожных комплексов. В Министерстве торговли и услуг РБ сообщили, что на стройплощадках представители ведомства встретились с инвесторами и бизнес-шерифом.
Комплекс ООО «Анжедор» стоимостью более 100 млн руб. будет включать в себя АЗС, АГЗС, шинный центр с шиномонтажом, электрозарядную станцию, кафе, а также магазин по розливу моторного масла. Строительство планируется завершить к концу текущего года. Также «Анжедор» занимается аналогичными проектами в Благоварском, Благовещенском, Белорецком и Буздякском районах.
Проект ООО «Лесагротранс», объем инвестиций которого составляет 51,5 млн рублей, включает детскую площадку, молельню, мотель, кафе, стоянку и роботизированную автомойку.
Также в районе появился еще один инвестор, собирающийся построить на муниципальной дороге гостиницу со стоянкой и кафе. Здесь потребуется 20 млн рублей инвестиций.
Как напомнили в минторговли РБ, инвестпроекты по строительству (модернизации) объектов придорожного сервиса могут войти в Перечень приоритетных при объеме инвестиций от 50 млн руб. для комплексов на федеральных автодорогах, от 20 млн руб. — для проектов вдоль дорог регионального, межмуниципального и местного значений, и от 10 млн руб. — для инвестпроектов на северо-востоке республики, в Зауралье, а также в геопарках «Янган-Тау» и «Торатау».
Также инвесторы сферы придорожного сервиса могут получить следующие меры поддержки. Если проект предполагает создание не менее 15 рабочих мест — получение земельного участка в аренду без торгов.
Существенной мерой поддержки является субсидия на возмещение части затрат на строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры — в размере до 30 млн руб., но не более 50% затрат для проектов, реализуемых вдоль федеральных автодорог, и 70% затрат для проектов вдоль дорог регионального, межмуниципального и местного значений.
Сейчас минторговли прорабатывает инициативы 97 инвесторов с общим объемом инвестиций более 12 млрд рублей.