В Уфе эвакуировали 26 человек из-за пожара в супермаркете

18 марта 2023 года в Уфе экстренно эвакуировали жителей пятиэтажного жома из-за пожара. Возгорание произошло в 14:21 в подвале дома по улице Сельской Богородской, рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

На место происшествия экстренно направились спецслужбы. Из дома эвакуировали 26 человек, в том числе 4 детей. К счастью, никто не пострадал.

Причиной задымления послужило горение пластиковой и бумажной тары на складе супермаркета. Спасатели ликвидировали открытое горение в 15:03.

В настоящее время выясняются все детали случившегося.