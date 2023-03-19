В Башкирии пьяная женщина из-за ревности сожгла «ГАЗель» мужа

По предварительным данным, автомобиль находится в собственности у подозреваемой и ее мужа. Все началось из-за того, что мужчина уехал в Уфу по делам и не отвечал на звонки супруги. Подозреваемая затаив на него обиду, стала думать о мести. После того, как мужчина вернулся в село, он остановился у своих родителей, так как накануне с супругой они поссорились. В свою очередь женщина, узнав о возвращении, написала мужу сообщение о своем умысле, но потерпевший не придал ему значения.

пресс-служба МВД по РБ