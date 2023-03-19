В Башкирии пьяная женщина из-за ревности сожгла «ГАЗель» мужа

В отделение полиции по Караидельскому району обратилась 26-летняя местная жительница и рассказала, что у соседей горит "ГАЗель". Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии пьяная женщина из-за ревности сожгла «ГАЗель» мужа

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что к поджогу может быть причастна 34-летняя местная жительница. Женщина призналась в содеянном и рассказала, что совершила преступления после ссоры с мужем на почве ревности.

По предварительным данным, автомобиль находится в собственности у подозреваемой и ее мужа. Все началось из-за того, что мужчина уехал в Уфу по делам и не отвечал на звонки супруги. Подозреваемая затаив на него обиду, стала думать о мести. После того, как мужчина вернулся в село, он остановился у своих родителей, так как накануне с супругой они поссорились. В свою очередь женщина, узнав о возвращении, написала мужу сообщение о своем умысле, но потерпевший не придал ему значения.

пресс-служба МВД по РБ

Пьяная женщина взяла бензин и отправилась к дому своих родственников. Она разбила стекло, облила горючей жидкостью салон автомобиля, после чего подожгла и скрылась с места преступления.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и проводится оценка причиненного ущерба.

Фото: пресс-служба МВД по РБ.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ