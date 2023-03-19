В Башкирии пьяная женщина из-за ревности сожгла «ГАЗель» мужа

В отделение полиции по Караидельскому району обратилась 26-летняя местная жительница и рассказала, что у соседей горит "ГАЗель". Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что к поджогу может быть причастна 34-летняя местная жительница. Женщина призналась в содеянном и рассказала, что совершила преступления после ссоры с мужем на почве ревности.
Пьяная женщина взяла бензин и отправилась к дому своих родственников. Она разбила стекло, облила горючей жидкостью салон автомобиля, после чего подожгла и скрылась с места преступления.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и проводится оценка причиненного ущерба.
Фото: пресс-служба МВД по РБ.